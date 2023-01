Schmiedlová postúpila do finále kvalifikácie na Australian Open

Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová sa prebojovala do finále kvalifikácie na grandslamovom turnaji Australian Open. V druhom kole v pozícii nasadenej trojky deklasovala v Melbourne Francúzku Jessiku Ponchetovú 6:1, 6:1 za necelú hodinu.



V dueli o postup do hlavnej súťaže si v noci na štvrtok SEČ zmeria sily s talentovanou Američankou Elizabeth Mandlikovou. Schmiedlová si v hlavnom pavúku Australian Open zahrala doposiaľ osemkrát. Jej najlepším výsledkom je druhé kolo, do ktorého sa dostala v rokoch 2014, 2015 a 2021.

ženy - kvalifikácia - 2. kolo:



Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR-3) - Jessika Ponchetová (Fr.) 6:1, 6:1