Tatar sa musí podľa experta v najbližšej sezóne zlepšiť, inak bude jeho kariéra v NHL v ohrození

Zámorský novinár Nick Vilano z portálu Pucks and Pitchforks si myslí, že klub New Jersey Devils zo zámorskej NHL bude mať v sezóne 2022/2023 vyššie očakávania od slovenského hokejistu Tomáša Tatara

Výkony 31-ročného vicemajstra sveta z roku 2012 z minulého ročníka tak trochu zanikli, keďže "diabli" nepostúpili do play-off štvrtýkrát za sebou. Ilavský rodák nazbieral v jeho prvej sezóne v Newarku 30 bodov (15+15) v 76 dueloch po tom, ako s tímom podpísal dvojročnú zmluvu v hodnote 9 miliónov dolárov.

Dostal šancu

Úspešnosť streľby

17.9.2022 (Webnoviny.sk) -"Očakávalo sa od neho, že bude stálym členom prvých dvoch útokov. Rozhodne dostal šancu, keďže odohral viac ako 100 minút po boku Jacka Hughesa a takmer 300 minút s Nicom Hischierom . Bez jedného či druhého absolvoval spolu 543 minút. Na pozície krídelníkov k prvým dvom centrom boli rozhodne aj lepší kandidáti. Keď hral Tatar s Hughesom alebo Hischierom, New Jersey strelilo približne rovnaký počet gólov ako inkasovalo. Keď však Tatar bol na ľade a Hughes s Hischierom nie, Devils zaznamenali 19 gólov a inkasovali ich 35," napísal Vilano k Tatarovmu prínosu pre tím."Tatar nikdy nebol príkladom hráča s vyrovnanými výkonmi. Má jednu či dve dobré sezóny a potom sa trápi. Avšak, vždy sa vráti späť do formy. Je v záverečnom roku svojej zmluvy a môže mať poslednú šancu dokázať, že patrí do NHL. Ak sa nezlepší, môže jeho hodnota výrazne klesnúť a namiesto zmluvy s ročným platom 4,5 milióna dolárov dostane len skúšobný kontrakt," pokračoval odborník, ktorý očakáva od slovenského reprezentanta lepší ročník ako bol ten predošlý."Devils ho zrejme zaradia do tretieho útoku k Erikovi Haulovi a Jesperovi Boqvistovi , kde sa mu môže opäť začať dariť. V minulej sezóne mal najnižšiu úspešnosť streľby v kariére (11,4 %), ale so šťastím môže streliť viac gólov. Ak bude hrať o trochu lepšie a nastrieľa aspoň 20 gólov, budú sa na neho aj fanúšikovia pozerať inak," doplnil Vilano.Tatar odohral v NHL už 741 zápasov so ziskom 419 bodov (197+222), vrátane play-off. Počas 12 sezón pôsobil aj v tímoch Detroit Red Wings