Tatar si za svoje výkony zaslúži novú zmluvu od Devils, nebude však lukratívna ako doteraz

30.11.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový reprezentant Tomáš Tatar začal sezónu 2022/2023 v tretej formácii tímu New Jersey Devils zo zámorskej NHL , no postupne sa prepracoval do elitného útoku s kapitánom Nicom Hischierom V prvých 23 zápasoch nazbieral 15 bodov a podľa experta Nicka Villana z portálu Pucks and Pitchforks je na najlepšej ceste zabezpečiť si pokračovanie v mužstve "diablov"."Jeho štatistiky nepatria k najlepším v súťaži. Keď však vezmeme do úvahy, že v prvých piatich zápasoch nebodoval, ukazuje to, ako dobre sa mu teraz darí. Hischier sa stal jedným z najlepších hráčov v lige s Tatarom po jeho boku. Tatar podáva konštantne dobré výkony," napísal odborník o vicemajstrovi sveta z roku 2012, ktorý má na konte zatiaľ šesť gólov a deväť asistencií. Po pomalšom začiatku ročníka si vytvoril nový osobný rekord v profilige, keď bodoval v siedmich dueloch za sebou.Tatarovi po aktuálnej sezóne vyprší platný kontrakt, ktorý mu vynáša ročne 4,5 milióna USD. Podľa Villana už nemôže očakávať podobný plat v novej zmluve."Nedostane lukratívny kontrakt. Na to nie je dostatočne a pravidelne produktívny. Avšak, niečo si zaslúži. Je to pre Devils náročná voľba. Nechcú dať dlhú zmluvu veteránovi s jeho štatistikami, aj keď teraz hrá veľmi dobre. Nikto by nenamietal proti zmluve na dva roky. Problém je, že Tatar zrejme nebude chcieť zostať. Ak mu niekto ponúkne kontrakt na štyri či šesť rokov, Devils ho nechajú ísť," myslí si expert.Ak by Tomáš Tatar pokračoval v nastolenom tempe, bez problémov by prekonal 30 bodov (15+15) z predošlého ročníka a zastavil by sa na 21 góloch a 53 bodoch. Produktívnejší bol v NHL zatiaľ iba trikrát - raz ako hráč Detroitu Red Wings a dvakrát v drese Montrealu Canadiens . Jeho sezónne maximá sú 29 gólov a 61 bodov.