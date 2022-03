Tatar strelil gól v zápase aj nájazdoch a potvrdil, že sa teraz zabáva hokejom

Slovenský útočník Tomáš Tatar má za sebou jeden z najlepších zápasov sezóny v NHL . Na víťazstve New Jersey nad Anaheimom 2:1 po nájazdoch sa podieľal dvoma gólmi.

Najprv v 23. min po skvelej prihrávke Jespera Boqvista vyrovnal na 1:1 a v záverečných samostatných nájazdoch ako jeden z dvoch hráčov New Jersey bekhendom prekonal brankára Anaheimu Anthonyho Stolarza. Po zápase patril Tatarovi honor prvej hviezdy.

Premenený nájazd

Čoraz vyspelejšia hra

13.3.2022 (Webnoviny.sk) -"Urobil som prvý pohyb a trochu som mu to uľahčil," povedal Stolarz o premenenom nájazde Tatara. Ešte predtým zaznamenal 31-ročný Slovák jedenásty gól a dvadsiaty štvrtý bod v 56 zápasoch tejto sezóny.Pre porovnanie vlani mal Tatar na konci sezóny na konte 30 bodov, ale vinou pandemických opatrení sa hralo len 50 zápasov v základnej časti NHL. Teraz by mali odohrať kompletný program 82 zápasov."Ako tím sa počas sezóny zlepšujeme, naša hra je čoraz vyspelejšia, Už vieme zvládať aj tesné zápasy. Momentálne to súperi proti nám nemajú ľahké. Nevzdávame sa a teraz je naozaj zábava hrať v tomto tíme. Teším sa na ďalšie zápasy," vravel Tomáš Tatar.Druhým strojcom víťazstva Devils nad Ducks bol brankársky nováčik Nico Daws s 33 zákrokmi. V NHL absolvoval vôbec prvýkrát nájazdy a vychytal oboch strelcov Anaheimu."Fajn pocit vyhrať takýto tesný zápas. Bolo to miestami hore, potom zasa dolu ako na horskej dráhe. Prevládali však zábava a dobrý pocit," vyhlásil 21-ročný Daws, rodák z nemeckého Mníchova."Dali sme mu šancu aj po slabšom zápase a on ju využil. Určite mu takýto výkon veľmi pomôže," povedal o Dawsovi tréner New Jersey Lindy Ruff na webe NHL.