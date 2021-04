Tatar strelil ôsmy gól sezóny a prispel k triumfu Montrealu, Edmonton zdolali po predĺžení (video)

Prvý gól v novom drese

Tatar stratil spoluhráča

Montreal je štvrtý





6.4.2021 (Webnoviny.sk) - Tomáš Tatar strelil ôsmy gól v tejto sezóne a prispel k víťazstvu Montrealu nad Edmontonom 3:2 po predĺžení v pondelkovom zápase NHL . Slovenský krídelník strelou švihom nad lapačku brankára Mika Smitha v 46. min vyrovnal na 2:2 a Eric Staal sa neskôr postaral o prvý triumf Canadiens v predĺžení v aktuálnom súťažnom ročníku. Dosiaľ sa hráči z Bell Centre až šesťkrát museli dívať na radosť súpera v predĺžení a zo štyroch nájazdových lotérií ovládli jedinú.Tridsaťšesťročný Eric Staal skóroval pri svojom debute v kanadskom tíme, kde sa ocitol v závere marca po trejde z Buffala . Predtým v 23 zápasoch márne čakal na gól, strelil ho naposledy 30. januára ešte v drese Sabres proti New Jersey Devils . Po svojom príchode do Montrealu musel absolvovať povinnú 7-dňovú karanténu, až potom mohol vykorčuľovať na ľad.Skúsený center odohral 1273. zápas v základnej časti NHL a na konte má 439 gólov a 592 asistencií. "Prvý gól v novom drese je moment do histórie, ale ja verím, že prídu ešte väčšie a krajšie. Som šťastný muž, že som v tejto súťaži taký dlhý čas. Cením si každý moment a som vďačný za všetko, aj za svojich nových spoluhráčov v Montreale," vyhlásil Eric Staal."Odohral výborný zápas a gól si zaslúžil. Sme všetci v tíme šťastní, že ho máme. Hrať v novom systéme nie je jednoduché. Musíte sa za pochodu učiť veľa informácií, ale on sa s tým vyrovnal veľmi dobre. Vidno, že má skúsenosti a môže nám veľmi pomôcť," povedal o Staalovi Tomáš Tatar na webe Montrealu.Slovenský krídelník okrem gólu pridal do osobných štatistík počas takmer 13 minút na ľade aj bodyček a plusový bod. Celkovo v 34 zápasoch aktuálnej sezóny nazbieral 24 bodov za 8 gólov a 16 asistencií a v kanadskom bodovaní hráčov Montrealu je tretí za Tylerom Toffolim (29 bodov) a Jeffom Petrym (28).Tatar už počas prvej tretiny stratil spoluhráča z útoku Brendana Gallaghera , ktorý tečoval strelu Alexandra Romanova tak nešťastne, že si zlomil palec na pravej ruke. Dvadsaťtribodový útočník bude na ľade chýbať bližšie nešpecifikovaný čas. "Je to ťažké. Brendan je veľký bojovník najmä v priestore pred bránkou, ale takéto veci sa stávajú. Bude nám veľmi chýbať a je na nás ostatných, aby sme uhrali čo najviac bodov dovtedy, kým sa vráti a bude pripravený nastúpiť," skonštatoval Tatar.Montreal vyhral päť z ostatných ôsmich zápasov a v tzv. Kanadskej divízii NHL je štvrtý s 5-bodovým mankom na tretí Edmontom a 12-bodovým na lídra z Toronta . Hráči Canadiens však majú na konte o štyri zápasy menej ako tri mužstvá pred ním.Ešte jedna štatistická zaujímavosť z kuchyne tohto tradičného kanadského tímu - víťaz Stanley Cupu z roku 2006 v drese Caroliny Staal je jeden zo šiestich hokejistov aktuálne v drese Canadiens, ktorí získali najcennejší klubový pohár, ale skôr ako v uplynulej sezóne. Ďalšími piatimi sú Corey Perry (2007, Anaheim), Michael Frolik (2013, Chicago), Tyler Toffoli (2014, Los Angeles), Jake Allen a Joel Edmundson (obaja 2019, St. Louis). Takýchto tímov s minimálne šiestimi víťazmi Stanley Cupu v zostave je od sezóny 1943/1944 v NHL iba päť.