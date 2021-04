Olympiáda v Tokiu bude bez športovcov z KĽDR, dôvodom sú obavy z koronavírusu

Južná Kórea dúfala v spoluprácu

Na ZOH prišlo 22 športovcov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.4.2021 (Webnoviny.sk) - Letné olympijské hry v Tokiu (23. 7. - 8. 8.) budú bez športovcov zo severnej časti Kórejského polostrova. Olympijský výbor KĽDR tak rozhodol ešte 25. marca na základe súčasného stavu pandémie koronavírusu vo svete. Potvrdil to aj minister športu KĽDR Kim Il Guk. "Chceme chrániť našich športovcov pred nežiaducimi následkami ochorenia COVID-19 a zdravotnou krízou, v ktorej sa zmieta celý svet," píše sa vo vyhlásení Severokórejčanov, cituje ich aj portál ORF.Severná Kórea je jedna z mála krajín sveta, ktoré do dnešného dňa oficiálne nepriznali žiadnych nakazených novým koronavírusom typu SARS-CoV-2. Pchjongjang z dôvodu eliminovania nebezpečného vírusu v krajine ešte vlani v jarných mesiacoch uzavrel hranice KĽDR a situácia sa dosiaľ nezmenila. Svetoví pozorovatelia však upozorňujú, že v krajine s komunistickým režimom sú aktívne prípady ochorenia COVID-19, ale štátna moc ich drží pod pokrievkou.Juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie oboch krajín vyhlásilo poľutovanie nad rozhodnutím susednej krajine nevyslať do Tokia svojich športovcov. "Naša vláda dúfala, že olympijské hry v Tokiu podporia mier na Kórejskom polostrove, ako aj zmierenie a spoluprácu medzi oboma Kóreami. Je poľutovaniahodné, že sa tak nemôže stať v dôsledku pandémie," vyhlásilo juhokórejské ministerstvo.Predchádzajúce hry na Kórejskom polostrove, zimné olympijské hry 2018 v Pjongčangu, boli aj obrazom aktu čiastočného zmierenia napätia medzi oboma znepriatelenými krajinami. Počas ZOH v Pjongčangu sa zmiernili aj sankcie uvalené OSN na KĽDR v súvislosti s jej programom vývoja jadrových zbraní.Na ZOH 2018 sa zúčastnilo aj 22 športovcov KĽDR vrátane 12 hokejistiek, ktoré si zahrali v spoločnom tíme s Južnou Kóreou. Severokórejský diktátor Kim Čong-un dokonca súhlasil s účasťou vládnej delegácie na úvodnom a záverečnom ceremoniáli hier a tiež povolil vystúpenie severokórejských zabávačov v rámci sprievodného programu. Išlo o príslušníkov hudobného orchestra ako aj predstaviteľov národného športu - taekwonda.Čiastočne uvoľnené politické vzťahy medzi oboma krajinami, ktoré od roku 1953 aj vojensky oddeľuje 38. rovnobežka, sa v poslednom čase opäť zhoršili a k pokroku nedochádza ani v oblasti športu a kultúry.