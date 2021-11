Tatar strelil tretí gól v sezóne, Fehérváry si vychutnal hetrik Ovečkina (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.11.2021 (Webnoviny.sk) - V zámorskej hokejovej NHL sa gólom do siete domáceho Nashvillu prezentoval slovenský útočník Tomáš Tatar z New Jersey, no Devils prehrali s Predators 2:4.Slovák tretím gólom v sezóne v závere duelu už len zmiernil prehru svojho tímu. Hetrikom sa v piatok prezentoval Rus Alexander Ovečkin, jeho Washington doma zdolal Floridu 4:3. Obranca Martin Fehérváry za Capitals odohral 19:34 min a k dvom strelám na bránku pridal dve trestné minúty.Za Dallas v piatok nehral Andrej Sekera, za Vancouver nechytal Jaroslav Halák, za Tampu Bay nenastúpil Erik Černák a za New York Islanders Zdeno Chára. Vo farbách Islanders však hral útočník Richard Pánik a na ľade strávil pri domácej prehre s Pittsburghom 0:1 viac ako 16 minút.