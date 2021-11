Sestry Fialkové v úvode sezóny neočarili, vo vytrvalostných pretekoch triumfovala Češka Davidová

Davidová s čistou streľbou

Rýchlostné preteky v nedeľu

27.11.2021 (Webnoviny.sk) - Najlepšou z trojice Sloveniek v úvodných pretekoch Svetového pohára v biatlone bola Paulína Fialková. Dvadsaťdeväťročná rodáčka z Brezna v sobotňajších vytrvalostných pretekoch na 15 km vo švédskom Östersunde však obsadila až 39. pozíciu, keďže na strelnici z dvadsiatich rán minula až trikrát.Víťazkou sa stala úradujúca svetová šampiónka v tejto disciplíne Češka Markéta Davidová, ktorá ako jedna zo štyroch pretekárok neminula na strelnici ani raz. Na štart rýchlostných pretekov v Östersunde sa postavilo spolu 114 biatlonistiek, tri z nich neprišli do cieľa. Paulína Fialková za Davidovou zaostala o 4:31,4 minúty.Druhá v sobotu finišovala Rakúšanka Lisa Theresa Hauserová, ktorá nesklopila iba jeden terč a v cieli mala za suverénnou víťazkou stretu 1:17,7 minúty. Tretia skončila Nemka Denise Herrmannová tiež s jednou chybou na strelnici a mankom 1:23:0 minúty. Preteky nevyšli celkovej víťazke SP z minulej sezóny Nórke Tiril Eckhoffovej, keďže v streleckej časti minula až päťkrát a so stratou 4:01,5 minúty obsadila 30. pozíciu.Ďalšie dve Slovenky sa vo výsledkovej listine zaradili za seba až v deviatej desiatke. Najmenej skúsená Henrieta Horváthová z dvadsiatich rán na strelnici minula dvakrát a klasifikovali ju na 88. priečke (+7:36,6 min), Ivona Fialková so šiestimi chybami v streľbe skončila na 89. stupienku (+7:41,6).Vo švédskom Östersunde sú v nedeľu na programe rýchlostné preteky žien na 7,5 km a rovnaká lokalita počas nasledujúceho týždňa hostí aj druhé kolo SP. Súčasťou prvého kola sú vytrvalostné a rýchlostné preteky aj medzi mužmi.