Tatar „vytiahol“ blafák a strelil víťazný gól Seattlu, Slafkovský nezabránil vysokej prehre Montrealu (video)

5.1.2024 (SITA.sk) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar strelil víťazný gól tímu zámorskej NHL Seattle Kraken pri štvrtkovom domácom triumfe nad Ottawou Senators 4:1.Najmladší tím profiligy dosiahol už šieste víťazstvo bez prerušenia a ťahá šnúru desiatich duelov so ziskom aspoň bodu. Aj vďaka tomu sú hráči Kraken na 4. priečke v tabuľke Pacifickej divízie.Skúsený slovenský krídelník skóroval v brejku, do ktorého ho "poslal" Jordan Eberle. Tatar na fínskeho gólmana Joonasa Korpisala "vytiahol" blafák a puk poslal do jeho bránky.Vo farbách organizácie zo Seattlu skóroval už tretíkrát, v tejto sezóne si pripísal štvrtý presný zásah. Vo štvrtok na ľade strávil cez 14 minút.Vlaňajšia draftová jednotka Juraj Slafkovský odohral takmer 20 minút, ale jeho Montreal Canadiens doma podľahol Buffalu Sabres 1:6. Slovenský mladík si pripísal jednu mínusku, mal dve strely na bránku a jeden pokus súpera zblokoval."Dnes sme jednoducho nemali svoj deň. Do začiatku tretej časti to bolo vyrovnané, ale nehrali sme dostatočne dobre na to, aby sme zvíťazili," uviedol na oficiálnom webe profiligy kapitán Habs Nick Suzuki. Montreal totiž inkasoval v tretej dvadsaťminútovke až štyri góly.V akcii boli aj Adam Ružička Calgary Flames a aj keď nebodovali, ich tím triumfoval na ľade Nashvillu Predators 6:3 a pripísal si tretie víťazstvo bez prerušenia. Pospíšil strávil na ľade cez 11 minút a mal jeden mínusobý bod, Ružička absolvoval necelých desať minút a mal jednu strelu na bránku.Za Tampu Bay Lightning nenastúpil obranca Erik Černák , z hry ho vyradilo zranenie v hornej časti tela. "Blesky" triumfovali v Minnesote nad tímom Wild 4:1.