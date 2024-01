NHL: Tatar dal štvrtý gól v sezóne, Montreal podľahol Buffalu 1:6

Slovenský hokejista Tomáš Tatar strelil v noci na piatok svoj štvrtý gól v prebiehajúcej sezóne zámorskej NHL. Jeho tím Seattle zvíťazil doma nad Ottawou 4:1. Pre Kraken to bol už šiesty triumf po sebe. Sériu prehier natiahli už na 10 zápasov hráči San Jose, ktorí podľahli Winnipegu 1:2.



Tatar sa presadil v 36. minúte zápasu, keď po prihrávke Jordana Eberleho zvýšil na 2:0. Dostal sa do úniku a brankára Joonasa Korpisala prekonal efektným forhendovým blafákom. Pre slovenského útočník to bol tretí gól v drese Kraken, celkovo štvrtý v prebiehajúcom ročníku. Tatar opäť nastúpil na krídle elitného útoku po boku Matthewa Beniersa a Jordana Eberleho a odohral 14:27 min. Seattle podržal najmä brankár Joey Daccord, ktorý zlikvidoval 32 striel Senators a vychytal šieste víťazstvo v sérii.





Dvadsaťsedemročný Američan zaznamenal v predošlom stretnutí čisté konto vo Winter Classic proti Vegas a útočník Ottawy Parker Kelly ho prekonal až po 158:35 min. Kraken predĺžili svoju rekordnú bodovú sériu už na 10 stretnutí. "Musíme začať hrať tvrdšie a viac pracovať. Je potrebné, aby sme zjednodušili hru, pričom každý z 20 hráčov musí hrať lepšie," uviedol pre nhl.com o prehĺbení hernej krízy kapitán Golden Knights Mark Stone.



V hre boli aj ďalší Slováci. Martin Pospíšil a Adam Ružička v drese Calgary nebodovali, Flames však zvíťazili na ľade Nashville 6:3 a zaznamenali tretí triumf po sebe. Viac času na ľade strávil Pospíšil, ktorý ako člen druhého útoku odohral 11:23 min, no do štatistík si pripísal iba mínusový bod. Ružička nastúpil tradične na centri štvrtej formácie s 9:49 min. Hostia položili základ úspechu už štyrmi gólmi v prvej tretine. Počas stretnutia sa strelecky presadili tri zo štyroch útokov. "Uvedomovali sme si dôležitosť tohto zápasu. Hovorili sme si, že domáci ľad niečo znamená a chceme na ňom presadiť našu hru. Diktovať tempo, vyhrávať osobné súboje, no nič z toho sa nám nepodarili," poznamenal tréner Nashvillu Andrew Brunette.



Juraj Slafkovský odohral za Montreal takmer 20 minút, jeho doma nestačil na Buffalo 1:6. V drese "šablí" sa blysol Jeff Skinner, zaznamenal gól a tri asistencie. Hostia zlomili odpor Canadiens v záverečnom dejstve štyrmi presnými zásahmi. Dva z nich zaznamenal center elitného útoku Tage Thompson, ktorý spolu so Skinnerom a Alexom Tuchom nazbierali v zápase dovedna deväť bodov.



Obranca Erik Černák chýbal v zostave Tampy pre zranenie v hornej časti tela, Lightning triumfovali 4:1 nad ľade Minnesoty. Darren Raddysh strelil prvé dva góly v sezóne, pričom ten druhý bol zároveň víťazný. Wild zaknihovali štvrtú prehru po sebe.



Gólovú prestrelku videli diváci v Bostone, Bruins podľahli Pittsburgu 5:6. O víťazstve "tučniakov" rozhodol v 52. minúte v presilovej hre Sidney Crosby, okrem gólu si pripísal aj dve asistencie. Tri asistencie zaznamenal Kris Letang a dve Erik Karlsson. Až šesť gólov padlo v prvom dejstve, z toho štyri strelili hostia. Presné zásahy Drewa O´Connora, Ryana Gravesa a Jakea Guentzela pritom delilo iba 137 sekúnd. "Bol to zvláštny úvod s piatimi gólmi v prvých ôsmich minútach. Musíte sa s tým však vedieť vyrovnať. Momentum sa párkrát otočilo na obe strany, preto to bol duel, v ktorom rozhoduje posledný gól. Som rád, že sme ho dali my," povedal Crosby, ktorý si vyslúžil vo štvrtok jubilejnú desiatu nomináciu na All Star zápas, ktorý sa uskutoční 3. februára v Air Canada Centre v Toronte.



Colorado prehrávalo na ľade Dallasu 1:3 aj 2:4, ale nakoniec sa tešilo z víťazstva 5:4 po predĺžení. Rozhodol o tom trojbodový Nathan MacKinnon. Avalanche uspeli vo štvrtom zápas po sebe a bodovú sériu si natiahli už na sedem duelov. "Odohrali sme solídny zápas, v ktorom sme sa vyrovnali jednému z najlepších tímov v súťaži. S najväčšou pravdepodobnosťou nebudeme dominovať nad žiadnym špičkovým tímom, takže musíme vyhrávať týmto spôsobom," povedal MacKinnon, ktorého nedávno vyhlásili za najlepšieho hráča mesiaca december. Dvadsaťosemročný center "lavín" sa vďaka výbornej forme dotiahol so 64 bodmi na lídra kanadského bodovania Nikitu Kučerova z Tampy.



Florida uspela na ľade Vegas a zaznamenala šiesty triumf za sebou. Naopak, obhajcovia Stanleyho pohára neprelomili zlú formu a prehrali šiesty zo siedmich duelov. "Panterom" fungovali najmä presilové hry, v ktorých sa presadili trikrát. Zhodnú bilanciu 1+1 mala trojica útočníkov Sam Reinhart, Matthew Tkachuk a Carter Verhaeghe.



Séria prehier San Jose dosiahla na jubilejnú desiatku. Sharks tentoraz podľahli Winnipegu, ktorý zaznamenal štvrtý plný bodový zisk za sebou. Hráči posledného tímu Západnej konferencie sa tešili z výhry naposledy 13. decembra, práve proti Winnipegu. Vtedy sa zrodil rovnaký výsledok 2:1, ktorý tentoraz hral v prospech favorita stretnutia. "Naši chlapci bojujú, dostaneme sa z toho," povedal tréner "žralokov" David Quinn. Autorom víťazného gólu bol v 44. minúte Gabriel Vilardi. Dôležitou postavou úspechu Jets bol aj brankár Connor Hellebuyck, ktorý 27 zákrokmi potvrdil vynikajúcu formu.



NY Islanders potiahol za triumfom na ľade Arizony (5:1) trojbodový Bo Horvat, ktorý dva góly strelil a na jednom sa podieľal asistenciou. Hostia definitívne rozhodli o svojom víťazstve v tretej časti hry, keď prestrieľali súpera 14:4 a za chrbát brankára Connora Ingrama pretlačili tri puky. Jeho náprotivok Iľja Sorokin zneškodnil 25 z 26 striel "kojotov". Výkon tímovej jednotky pochválil aj tréner Islanders Lane Lambert: "Podržal nás niekoľkými kľúčovými zákrokmi v správnych momentoch. Určite nám pomohol v tom, aby sme nedali súperovi potrebný impulz."



Štvrtú prehru za sebou si pripísali hráči Los Angeles, ktorí doma podľahli Detroitu 3:4 pp a sn. Kings v stretnutí viedli 2:0, no Red Wings zásluhou dvoch gólov Robbyho Fabbriho a jedného z hokejky Jeffa Petryho otočili duel vo svoj prospech. Stretnutie napokon poslal do predĺženia v 56. minúte druhým presným zásahom švédsky útočník Adrian Kempe. Nerozhodlo sa ani po 65 minútach, preto prišli na rad samostatné nájazdy, v nich sa presadili Lucas Raymond s Patrickom Kaneom, na opačnej strane neuspel žiadny exekútor.

NHL-výsledky:



Philadelphia - Columbus 2:3 pp a sn, NY Rangers - Chicago 4:1, Montreal - Buffalo 1:6, Boston - Pittsburgh 5:6, St. Louis - Vancouver 2:1, Nashville - Calgary 3:6, Minnesota - Tampa Bay 1:4, Dallas - Colorado 4:5 pp, Arizona - NY Islanders 1:5, Vegas - Florida 1:4, Seattle - Ottawa 4:1, San Jose - Winnipeg 1:2, LA Kings - Detroit 3:4 pp a sn