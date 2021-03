Tatar zažiaril tromi asistenciami pri triumfe Montrealu nad Winnipegom

Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa tromi kanadskými bodmi za asistencie podieľal na triumfe Montrealu nad Winnipegom 7:1 v nočnom súboji zámorskej NHL. Tridsaťročného krídelníka vyhlásili za druhú hviezdu zápasu, prvou sa stal jeho spoluhráč Brendan Gallagher, autor dvoch gólov a jednej asistencie. V 12-zápasovom programe si štatistiky vylepšil aj obranca Andrej Sekera, pri výhre Dallasu nad Columbusom 5:0 si pripísal bod za asistenciu.





V Bell Centre to po prvej tretine nevyzeralo na kanonádu v podaní domácich Habs, ktorí viedli 1:0. V prostrednej časti však boli mimoriadne efektívni, z desiatich striel sa až štyri skončili v sieti Jets. Vo štvrtom vzájomnom zápase v tejto sezóne dosiahol Montreal prvé víťazstvo. Tatar odohral 14:12 minúty, súperovho brankára ohrozil dvoma strelami a pripísal si aj tri plusky. Po 22 vystúpeniach v tejto sezóne má na konte 15 kanadských bodov za 5 gólov a 10 asistencií."Nemal som žiadne pochybnosti o tom, že začneme víťaziť. Tento tím má veľkú silu, hráči na sebe neustále tvrdo pracujú a obetujú hokeju všetko. Dnes sa dočkali zaslúženej odmeny. Samozrejme, prídu aj ťažšie dni a zápasy, musíme byť na to pripravení," vyhlásil kouč Montrealu Dominique Ducharme, ktorý je po odchode Claudea Juliena vo funkcii iba necelé dva týždne.V 12-zápasovom programe si štatistiky vylepšil aj obranca Andrej Sekera, pri výhre Dallasu nad Columbusom 5:0 si pripísal prvý bod v ročníku za asistenciu. Finalista uplynulej sezóny ukončil štvorzápasovú šnúru prehier, na čom mal leví podiel brankár Jake Oettinger, ktorý zlikvidoval všetkých 21 striel a tešil sa z prvého shutoutu v kariére. "Sen sa stal skutočnosťou. Je to špeciálny pocit. Veľmi sa teším z toho, že mohli byť pri tom moja sestra s bratom. Veľké ďakujem patrí spoluhráčom, ktorí odviedli skvelú defenzívnu prácu," uviedol Oettinger.Hokejisti New Yorku Islanders vyhrali nad Buffalom 5:2, svoju víťaznú sériu natiahli už na štyri stretnutia a patrí im prvá priečka vo Východnej divízii. Posledné Buffalo sa naopak trápi a prehralo už šiesty duel po sebe.Z triumfu sa tešil aj druhý tím z New Yorku. Rangers zvíťazili na ľade New Jersey 6:3 a naplno bodovali v treťom súboji za sebou. Devils prehrali piatykrát v sérii. V pennsylvánskom derby vyhrali hokejisti Pittsburghu nad Philadelphiou tesne 4:3. Víťazný gól strelil v 51. minúte Jared McCann.Druhý triumf nad Nashvillom za sebou dosiahla Florida, ktorá v sobotu zvíťazila na jeho ľade 6:2. Hrdinom duelu bol Noel Acciari, ktorý strelil tretí hetrik v kariére.

Výsledky:



New York Islanders - Buffalo 5:2



New Jersey - New York Rangers 3:6



Pittsburgh - Philadelphia 4:3



Nashville - Florida 2:6



Arizona - Minnesota 5:2



Montreal - Winnipeg 7:1

/za domácich TATAR 0+3/



Vancouver - Toronto 4:2



Colorado - Anaheim 4:5 pp



Dallas - Columbus 5:0

/za domácich SEKERA 0+1/



Los Angeles - St. Louis 4:3 pp



Edmonton - Calgary 3:2



San Jose - Vegas 0:4