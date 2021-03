Volko v Poľsku na halových ME v atletike vyšprintoval bronz, spomalil ho pokazený štart

V semifinále bol lepší

Výkony šprintérov sú na vysokej úrovni

6.3.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský šprintér Ján Volko predĺžil svoju medailovú kontinuitu na halových majstrovstvách Európy v atletike na tri šampionáty v rozpätí piatich rokov. Po striebre v Belehrade 2017 a zlate v Glasgowe 2019 pridal v Toruni 2021 bronz.Vo finále behu na 60 m v sobotu večer 24-ročný Bratislavčan dosiahol čas 6,61 s, keď nad jeho sily boli len nový majster Európy Talian Marcell Jacobs (6,47) a strieborný Nemec Kevin Kranz (6,60). Jacobsov výkon je nové tohtosezónne halové maximum. Dosiaľ bol v tomto roku najrýchlejší na svete Američan Trayvon Brommell (6,48)."Cítim sa skvelo, aj keď mám aj trochu zmiešané pocity. Mal som strašne slabý štart, musel som sa v cieli poriadne predkláňať... Je to neskutočná radosť a eufória a som veľmi šťastný, že sa to podarilo. Mal som dnes dosť času, aby som dobre zregeneroval a som rád, že to takto dopadlo. Je to úžasná odmena za robotu, ktorú sme absolvovali. Veľakrát sme museli improvizovať, je to neskutočné zadosťučinenie. Trénerka vravela, že to boli strašné nervy, lebo som pokazil štart. Na zlato som dnes nemal a za striebrom som bol len veľmi tesne. Pred šampionátom som ani len nedúfal, že sa dostanem až takto ďaleko. Ďakujem všetkým, ktorí mi k tomu pomohli," uviedol Ján Volko v prvej reakcii na RTVS.Podľa dosiahnutého času v tejto halovej sezóne (6,61) bol Volko pred HME európskou tabuľkovou desiatkou, čiže štatisticky nepatril ani do finálovej osmičky. Na najdôležitejší deň sezóny sa však zverenec Nade Bendovej a Róberta Kresťanka výborne pripravil fyzicky aj mentálne a svoju aktuálnu formu dokázal pretaviť do medailovej pointy. V semifinále sa zlepšil na 6.57 s, vo finále sa mu nevydaril štart, ale zlepšeným záverom to dotiahol na 6,61 s a k bronzovej medaile.Volko svoj medailový deň v Toruni začal krátko po jedenástej predpoludním, keď v predposlednom ôsmom rozbehu nedal šancu siedmym konkurentom a zvíťazil výkonom 6,63 s. Francúz Mouhamadou Fall na druhom mieste zaostal o tri stotinky. Ešte viac to slovenský rekordér rozbalil štyri minúty po štrnástej hodine, keď za sebou nechal aj lídra európskych tabuliek Nemca Kevina Kranza a výkonom 6,57 s vyrovnal svoj druhý najlepší čas v hale na hladkej šesťdesiatke.Rýchlejší ako Volko bol spomedzi všetkých semifinalistov iba Talian s americkým rodiskom Lamont Marcell Jacobs, aj to len o jednu stotinku. "Bol to môj najlepší beh v sezóne a čas to dokazuje. Finále si chcem užiť, nebudem sa stresovať. Verím, že mám na to, aby som dosiahol dobrý čas," uviedol Ján Volko po postupe do finále pre Českú televíziu.Na hladkú šesťdesiatku v Toruni sa prihlásilo až 63 šprintérov - pred dvoma rokmi v Glasgowe ich štartovalo 46 a v Belehrade 2017 dokonca len 26. Prekvapil Volka vysoký počet limitárov v kráľovskom šprinte pod strechou?"Súperi behajú v globále o kúštik rýchlejšie ako pred dvoma rokmi. Napriek ´korone´ sa šprintérom darí, výkony sú na vysokej úrovni. Som rád, že sa konkurencia rozrastá. Súperov však nebudem sledovať, sústredím sa na seba. Ovplyvniť viem len to, čo viem sám urobiť," uviedol Volko ešte pred odchodom na halový vrchol sezóny na webe atletika.sk.