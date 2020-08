Tatarov Montreal má na dosah play-off NHL, Boston s Chárom aj Dallas so Sekerom opäť prehrali (video)

Trojbodový obranca Weber





Chára sa podieľal na góle Wagnera





Francouz vychytal shutout





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.8.2020 (Webnoviny.sk) - Hokejistov Montrealu Canadiens v kádri so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom delí už len jeden triumf od postupu do play-off zámorskej NHL . Habs v treťom súboji na ľade Toronta zdolali hráčov Pittsburghu Penguins 4:3 a v predkole hranom na tri víťazstvá vedú 2:1 na zápasy.Na stredajšom triumfe Montrealu sa síce Tatar nepodieľal gólom ani asistenciou, na ľade však strávil takmer 17 minút a prezentoval sa jednou strelou na bránku.Tri body za gól a dve asistencie si vo víťaznom tíme pripísal obranca Shea Weber, Pens nepomohli ani asistencie hviezdneho dua Jevgenij Malkin Sidney Crosby . Za nerozhodného stavu 3:3 strelil rozhodujúci gól v tretej tretine Jeff Petry."Je dôležité, že náš tím si vybudoval dostatočné sebavedomie. Myslím si, že to chlapci ukazujú na ľade. Aj keď sme v tretej tretine získali najtesnejší náskok, nezamerali sme sa len na bránenie a dotiahli duel do úspešného konca," zhodnotil kouč Claude Julien triumf svojho tímu na webe NHL.com.Omnoho menej dôvodov na radosť mal jeho kolega na lavičke Bostonu Bruins Bruce Cassidy , keďže jeho zverenci prehrali aj druhý duel o nasadenie v play-off, tentokrát s Tampou Bay 2:3. V tabuľke tak zostávajú bez bodu.Bruins k úspechu nepomohla ani asistencia kapitána Zdena Cháru , ktorý sa v úvode tretej časti podieľal na vyrovnávajúcom zásahu Chrisa Wagnera na 2:2. Necelých 90 sekúnd pred treťou sirénou totiž Tyler Johnson zariadil dva body pre "blesky".Chára v stredu odohral 18:25 min a okrem asistencie mal aj dve strely na bránku, brankár Jaroslav Halák sedel iba na striedačke. Druhým najvyťaženejším mužom stretnutia bol bek "bleskov" Erik Černák , ktorý na ľade strávil 22:56 min a prezentoval sa hneď až štyrmi streleckými pokusmi."Sme tam, kde sme," zhodnotil smutným hlasom kouč Cassidy a pokračoval: "Teraz sa pokúšame konsolidovať naše výkony, aby sme podali kvalitný výkon počas celých 60 minút a pripísali si aj víťazstvo. Už nemôžeme byť najvyššie nasadený tím v konferencii, preto sa musíme sústrediť na najbližší duel proti Washingtonu a ním sa čo najlepšie pripraviť na play-off." Tampa má na svojom konte štyri body z dvoch duelov.V skupine o nasadenie v Západnej konferencii je v podobnej situácii Dallas Stars slovenského beka Andreja Sekeru . "Hviezdy" z dvoch duelov nezískali ani bod, v stredu prehrali s Coloradom Avalanche hladko 0:4. Sekera odohral necelých 17 minút a prezentoval sa vyslal na súperovho brankára dve strely.Čisté konto si v drese Colorada pripísal český gólman Pavel Francouz , pre ktorého to bol debut vo vyraďovačke."Pocity po takom zápase sú skvelé, veď sme začali dobre a v prvej tretine dali dva góly. Mali sme prevahu a vypracovali si mnoho šancí. Chalani mi dnes výrazne pomohli, bola radosť stáť za nimi," zhodnotil český brankár pre oficiálny web profiligy.