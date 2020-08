Okolo Poľska poznačil hrôzostrašný pád, Jakobsen je v kóme (video)

Holandského cyklistu Fabia Jackobsena (Deceuninck-Quickstep) previezli v ohrození života do nemocnice po hrozivom páde v závere úvodnej etapy 77. ročníka pretekov Okolo Poľska. Okrem neho sa zranilo aj viacero ďalších jazdcov.



Podľa lekárky pretekov je Jakobsen vo veľmi vážnom stave, má poranenú lebku, problémy s dýchacím systémom a priamo na trati ho museli vyše polhodinu oživovať. Lekári ho uviedli do umelého spánku. "Je to veľké ohrozenie života. Utrpel ťažké kraniocerebrálne poranenie, najhoršia situácia bola s respiračným systémom. Stratil veľa krvi, no je nažive a veríme, že tento boj vyhrá," uviedla pre poľské médiá Barbara Jerschinová.



"Jakobsen celý čas leží na asfalte a je celý od krvi. Podľa toho, čo viem, má vybité zuby," uviedol ešte pred Jakobsenovým prevozom do nemocnice Karol Górka z portálu Sport.pl.



Podľa informácií cyclingnews.com sú zranení aj pôvodný víťaz Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), ktorý spôsobil pád a diskvalifikovali ho, Marc Sarreau (Groupama-FDJ), Jasper Philipsen (SAE Team Emirates), Damien Touze (Cofidis) a Eduard Prades (Movistar). S ťažkými zraneniami skončil v nemocnici aj jeden z organizátorov podujatia, do ktorého vpálil Jakobsen.



"Takto sa nesprávame. Práve som sa stretol s rozhodcami, Groenewegena diskvalifikujú a uvidíme, či to skončí len pri tom. Bol to neférový boj," agentúra AFP citovala organizátora pretekov Czeslawa Langa.



"Marc Sarreau je pri vedomí a na ceste do nemocnice, kde pôjde na röntgen. Tímový lekár je s ním," uviedol tím Groupama-FDJ na twitteri.



Ku kolízii prišlo po súboji o víťazstvo medzi Groenewegenom a Jackobsenom. Groenewegen tesne pred cieľom ostro vybočil doprava a svojho súpera vytlačil na bariéru. Jackobsen do nej nabúral, preletel cez ňu a vrazil aj do jedného z organizátorov podujatia. Tvrdý pád utrpelo aj niekoľko ďalších pretekárov. Záverečná rovinka bola mierne dolu kopcom a cyklisti išli podľa poľských médií rýchlosťou až 80 km/h.



"Medzinárodná cyklistická únia (UCI) dôrazne odsudzuje nebezpečné správanie Dylana Groenewegena (Jumbo-Wisma), ktorý poslal Fabia Jakobsena (Deceuninck-Quickstep) do bariéry pár metrov pred finišom a spôsobil hromadnú haváriu na konci prvej etapy Okolo Poľska. UCI, ktorá považuje toto správanie za neakceptovateľné, okamžite postúpila záležitosť Disciplinárnej komisii, aby požiadala o uloženie sankcii primeraných závažnosti týchto faktov. Naša federácia je z celého srdca s pretekármi, ktorých incident postihol," píše sa v oficiálnom vyhlásení UCI.



"Tohto chlapa z Jumbo-Visma by mali poslať do väzenia," napísal na twitter šéf tímu Deceuninck-Quickstep Patrick Lefevere.



Pred stredajšou etapou si uctili pamiatku belgického cyklistu Bjorga Lambrechta, ktorý zomrel na pretekoch vlani na deň presne 5. augusta. Bývalý jazdec tímu Lotto - Soudal stratil v 3. etape kontrolu nad bicyklom a vrazil do betónového priepustu pri ceste. Lambrechta oživovali priamo na mieste nešťastia, previezli ho do nemocnice, no tam zomrel na následky masívneho vnútorného krvácania vo veku 22 rokov.



Pretekári absolvovali na úvod podujatia 195,8 km z Chorzówa do Katovíc po zvlnenej trati s niekoľkými menšími stúpaniami. Po pár kilometroch sa od pelotónu oddelila štvorica v zložení Kamil Malecki (CCC), Julius van den Berg (EF Pro Cycling), Samuel Brand (Novo Nordisk) a Maciej Paterski (reprezentácia Poľ.). Po 40 km mali náskok na úrovni štyroch minút, na čele pelotónu pracovali najmä jazdci Jumbo Visma. Tí postupne zvyšovali tempo a manko pelotónu sa po 100 km znížilo na 1:30 min. V úniku bol aktívny najmä domáci Paterski, ktorý vyhral všetky tri rýchlostné prémie. Počas pretekov prišlo k viacerým hromadným pádom.



Pelotón si v závere situáciu kontroloval, 20 km pred cieľom strácal už len pätnásť sekúnd a po ďalších piatich únik pohltil. Schyľovalo sa tak k hromadnému dojazdu a keď sa na záverečných desiatich kilometrov už nikto nepokúsil o sólo, bolo jasné, že o vavríny sa pobijú šprintéri.



Podľa provizórnych výsledkov vyhral Groenewegen, druhý bol Francúz Marc Sarreau z FDJ a tretí Slovinec Luka Mezgec z tímu Mitchelton-Scott. Tesne po finiši však bolo otázne, ako sa ku záverečným momentom postavia rozhodcovia a či zostanú výsledky v platnosti.



Na oficiálnej stránke podujatia sa neskôr objavili upravené výsledky, podľa ktorých Groenewegena diskvalifikovali a víťazom sa stal práve Jakobsen.





© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.