Tatarova asistencia nestačila Montrealu, Bostonu nepomohol ani Halák

Tomáš Tatar, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NHL - výsledky:



Minnesota - Carolina 3:4 pp, Arizona - Calgary 3:0, Edmonton - Dallas 4:5 pp, Los Angeles - Vegas 4:3, Tampa Bay - Winnipeg 3:4, Boston - Washington 2:3 pp a sn, Buffalo - Ottawa 4:2, Florida - New York Rangers 4:3, Montreal - New Jersey 3:4 pp (TATAR 0+1), Philadelphia - New York Islanders 3:4 pp a sn, Pittsburgh - Toronto 6:1, Nashville - Chicago 2:7, St. Louis - Anaheim 1:4, Vancouver - Colorado 4:4 v 3. tretine, San Jose - Detroit 3:2 v 3. tretine

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 17. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar bodoval vo štvrtom zápase NHL za sebou. V noci na nedeľu si pripísal asistenciu, jeho Montreal Canadiens však prehral na vlastnom ľade s New Jersey Devils 3:4 po predĺžení. V bránke Bostonu Bruins sa predstavil Jaroslav Halák, jeho 42 zákrokov však "medveďom" nestačilo, keď doma podľahli Washingtonu Capitals 2:3 po samostatných nájazdoch.Tatar prihral na Brendanovi Gallagherovi na úvodný gól zápasu. Hoci domáci viedli aj 3:1, napokon nepridali štvrté víťazstvo v sérii.Tampa Bay aj s obrancom Erikom Černákom prehrala s Winnipegom 3:4 a prišla o trojzápasovú víťaznú šnúru. Slovenský zadák strávil na ľade 18:32 minúty a do štatistík si zapísal mínusový bod.Andrej Sekera mal viac dôvodov na radosť, jeho Dallas triumfoval v Edmontone 5:4 po predĺžení. Tridsaťtriročný Sekera odohral 17:22 minúty bez bodového zápisu. Stars vyhrali tretíkrát za sebou.