Víťazmi EP-klubov šachistov Taliani, slovenské tímy mimo top 15

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budva 17. novembra (TASR) - Medzi 66 tímami Európskeho pohára klubov v šachu v čiernohorskej Budve sa nestratili ani slovenské družstvá. V silnej konkurencii klub Dunajská Streda obsadil so štyrmi víťazstvami, remízou a dvomi prehrami konečné 18. miesto, Modra so skóre 3-0-4 konečné 41. a Inbest Dunajov so skóre 2-1-4 konečné 50. miesto. Víťazom turnaja sa so siedmimi výhrami stal taliansky Obiettivo Risarcimento Padova pred českým AVE Novy Bor 6-0-1 a ruským klubom Mednyj Vsadnik 5-1-1.