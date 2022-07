Táto kniha vás naučí žiť lepší a spokojnejší život

Ako sa vyrovnať so smrťou milovaného?

A čo tie stále sa opakujúce depresívne myšlienky?

Táto kniha ponúka nadčasové poznanie, ako získať odolnosť, sebadôveru a pokoj.

Malá kniha stoicizmu .

Nájdete v nej osvedčené spôsoby, ako vystúpiť z emocionálnej horskej dráhy, znížiť negatívne emócie a zostať pokojný. Ako žiť podľa súboru overených hodnôt a rozvíjať pozitívne vlastnosti, akými sú odvaha, trpezlivosť, sebadisciplína, vytrvalosť a duševná sila.

Ale nájdete v nej aj praktické stratégie, ako zlepšiť svoje momentálne vedomie a lepšie zvládať seba a svoje konanie v tomto chaotickom svete. Pretože jadrom tejto praktickej filozofie je viesť šťastný život aj (a najmä) tvárou v tvár nepriazni osudu.

Praktizovanie stoicizmu pomáha rozvíjať nástroje, vďaka ktorým si poradíme s akýmikoľvek kopancami a údermi života tak efektívne, ako je to len ľudsky možné. Bez ohľadu na to, čo sa stane v našom živote, pripravení sme na všetko – dostať sa do bezvýchodiskovej situácie, či schytať nakladačku, nikdy sa nevzdať a vyťažiť zo situácie, čo sa dá. Takéto možnosti ponúka stoická filozofia.

Jonas Salzgeber nezaťažuje nejakými poučkami, teóriami, odbornými názvami, ale prihovára sa, jednoducho a zrozumiteľne. Používa príklady z bežného života, sem tam hodí zrnko humoru a hlavne si nenamýšľa, že je niečo viac. Že je náš učiteľ a že by sme ho mali poslúchať. Má pochopenie pre chyby a netrpezlivosť čitateľov, vytrvalo vysvetľuje, je priateľský a otvorený.

Užitočná je najmä druhá časť knihy Malá kniha stoicizmu , ktorá vyšla vo vydavateľstve Ikar. Hoci aj prvú teoretickejšiu si užijete J, v tej druhej časti nájdete 55 stoických cvičení spolu s praktickými radami. Každé cvičenie môžete robiť samostatne.

Aby Jonas veci zjednodušil, pripravil tri druhy cvičení:

Prvé sú prípravné cvičenia, ktoré môžete robiť sami. Nepotrebujete konkrétnu životnú situáciu, aby ste ich mohli trénovať a dajú sa jednoducho robiť doma.

Druhé sú cvičenia pre náročné životné situácie; ako sa správať v stresových chvíľach.

A tretie sú cvičenia situácií s druhými ľuďmi: ako zvládať komplikovaných ľudí.

Milan Buno, knižný publicista