Táto koalícia zvolila pri Mikulcovi teflónovú pózu, vyhlásil politológ Marušiak

Táto koalícia sa tvári veľmi teflónovo a s ohľadom na teflónové postoje tejto koalície je Mikulcovo kreslo ministra udržateľné. Pre agentúru SITA to povedal politológ Juraj Marušiak v súvislosti s tohtotýždňovým odvolávaním ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) v parlamente.

Nemá jasnú podporu

Najodvolávanejší člen vlády

3.4.2022 (Webnoviny.sk) -„Koaliční partneri sa boja na seba tlačiť v obave, že by to koalícia nemusela vydržať. Takže preto si zvolili teflónovú pózu a navzájom sa takto ochraňujú,“ zhodnotil politológ. Opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) žiadala Mikulcov odchod preto, že nezvládol riadenie utečeneckej krízy v dôsledku vojny na Ukrajine.Smer-SD argumentoval aj tým, že rezort vnútra uzatvoril zmluvy s firmami prepojenými na premiéra Eduarda Hegera a jeho materské hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Hlasovanie v parlamente ukázalo, že minister Mikulec nemá jasnú podporu koaličných partnerov. Piati poslanci strany Sloboda a Solidarita (SaS) sa hlasovania zdržali a celý poslanecký klub ďalšej vládnej strany Sme rodina nebol prítomný na hlasovaní.Ak by aj Mikulec odišiel z funkcie, podľa politológa nebude odchádzať na popud opozície.„To je každému jasné. Keby minister opustil funkciu, bolo by to tak, aby to nevyzeralo, že je to pod tlakom opozície. Navyše, ak sa koalícia obáva väčších koaličných konfliktov, myslím si, že ešte istý čas Mikulec vo funkcii pobudne,“ usúdil Marušiak.Minister Mikulec patrí medzi najodvolávanejších členov vlády. Opozičný Smer-SD sa usiloval o jeho odvolanie vlani dva razy. Najskôr v júni a potom počas prázdnin, ale debata o Mikulcovi sa preniesla na septembrovú schôdzu. Tento rok Mikulec čelil odvolávaniu na schôdzi vo februári a napokon tento týždeň.„Sú tam jeho objektívne prešľapy, ktoré nie sú spochybniteľné. Druhá vec je, že to súvisí aj s trestnými stíhaniami viacerých nominantov Smeru-SD. To je kľúčový dôvod jeho odvolávania,“ poznamenal Marušiak.Predpokladá, že Smer-SD sa bude dlhodobo snažiť o odchod Mikulca z vlády. „Na druhej strane práve tlak Smeru-SD sa môže stať vecou prestíže koalície, že sa bude snažiť ministra vnútra vo funkcii udržať,“ uzavrel politológ.