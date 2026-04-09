Štvrtok 9.4.2026
Meniny má Milena
24hod.sk Kultúra Knižné novinky
09. apríla 2026
Táto romantasy vás pohltí: nepriatelia, vášeň a temný svet mágie
Ak vás bavia príbehy typu „enemies to lovers“, pripravte sa.
Toto je jazda plná konfliktov, emócií a nebezpečnej príťažlivosti. Neodolateľná túžba podľahnúť svojmu nepriateľovi prináša presne to, čo milovníci romantasy hľadajú – napätie, chémiu a svet, ktorý vás nepustí.
Osric Mordaunt, člen rádu Fyrenov a nájomný vrah naliehavo potrebuje liečenie. Iróniou osudu jedinou osobou, ktorá mu môže pomôcť, je Aurienne Fairhrimová, rešpektovaná vedkyňa, stelesnenie morálky a – členka nepriateľského rádu. Aurienne zúfalo potrebuje peniaze na financovanie výskumu kiahní, ktoré zasiahli ich krajinu a trpia nimi stovky nevinných detí.
Keď ju Osric podplatí, súhlasí, že mu pomôže, napriek tomu, že nenávidí všetko, čo predstavuje. Vynútená spolupráca geniálnej vedkyne a profesionálneho zabijaka privedie Aurienne k starým mystickým praktikám, ktoré nemajú s vedou nič spoločné. Osric a Aurienne spolu vyšetrujú opätovný výskyt tajomnej smrtiacej nákazy. Horlivo pri tom popierajú nákazu vzájomnej príťažlivosti, čo len zosilňuje iskrivé napätie, ktoré medzi nimi vládne od prvej chvíle.
Jedným z najväčších ťahákov knihy sú hlavné postavy.
Aurienne nie je typická hrdinka. Je inteligentná, tvrdohlavá a pevne stojí za svojimi hodnotami. Verí vo vedu a odmieta mystiku, čo je v kontraste s tým, kam ju príbeh postupne zavedie.
Osric je naopak temný, sarkastický a nebezpečný. No práve jeho zraniteľnosť robí jeho postavu zaujímavou. Nie je to len „chladný zabijak“ – je to človek s vlastnými démonmi.
Ich interakcie sú plné iskrenia, ironických poznámok a napätia, ktoré sa nedá ignorovať. Od prvej chvíle je jasné, že medzi nimi niečo je a že to nebude jednoduché.
Zaujímavým prvkom je konflikt medzi vedou a mystikou. Aurienne, ktorá verí v logiku, je nútená čeliť praktikám, ktoré nedokáže vysvetliť. Tento motív dodáva príbehu hĺbku a robí ho viacvrstvovým. Navyše tu máme aj líniu záhadnej nákazy, ktorá dodáva príbehu napätie a pocit naliehavosti. Nejde len o romantiku – ide aj o životy.
Motív „enemies to lovers“ patrí medzi najobľúbenejšie v romantickej fantasy. No tento príbeh ho spracúva sviežo. Nejde len o to, že sa dvaja nemajú radi. Ich konflikt má reálne korene – ideologické, morálne aj osobné. O to silnejšie potom pôsobí postupná zmena ich vzťahu. Autorka si navyše dáva načas. Neponúka rýchle riešenia ani lacné romantické momenty. Všetko sa vyvíja postupne a práve preto to funguje.
Neodolateľná túžba podľahnúť svojmu nepriateľovi je presne ten typ knihy, ktorý vás vtiahne a nepustí. Ponúka silné postavy, výbornú chémiu, napínavý dej a svet, ktorý má svoje pravidlá.
