 24hod.sk    Z domova

05. februára 2026

Táto vláda stratila legitimitu, upozorňuje Šipoš. Hnutie Slovensko chce ďalšiu mimoriadnu schôdzu – VIDEO


Opozičné hnutie Slovensko avizuje zber podpisov na novú mimoriadnu schôdzu parlamentu o odvolávaní ministrov aj celej vlády. Ako v tejto súvislosti povedal ...



Zdieľať
snimka obrazovky 2025 10 13 171423 676x429 5.2.2026 (SITA.sk) - Opozičné hnutie Slovensko avizuje zber podpisov na novú mimoriadnu schôdzu parlamentu o odvolávaní ministrov aj celej vlády. Ako v tejto súvislosti povedal predseda poslaneckého Klubu hnutia Michal Šipoš, vládna koalícia totiž nočným rokovaním národnej rady oklieštila rozpravu a znemožnila mnohým poslancom hovoriť o odvolávaní vlády a jednotlivých ministrov.


Navyše následne koalícia rozpravu hlasovaním ukončila. Podľa Šipoša ide o jasný dôkaz straty legitimity a rešpektu k demokratickým pravidlám.

Nerešpektovanie pravidiel


„Sme svedkami toho, na čo upozorňujeme už niekoľko týždňov – táto vláda stratila legitimitu. Neváži si demokraciu, nerešpektuje pravidlá a nemá odvahu obhajovať svoje kroky v parlamente,“ vyhlásil Šipoš.

Vládni predstavitelia totiž podľa neho namiesto rokovania v parlamente ostávajú skrytí na ministerstvách alebo na dovolenkách v zahraničí. „Nemajú právo hovoriť o slušnosti ani o etike. Ako môžu hovoriť o úcte k národnej rade, keď neboli schopní prísť do parlamentu a rokovať celú noc s poslancami?“ pýta sa Šipoš.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Nočná schôdza




Predseda klubu hnutia Slovensko poukázal aj na spôsob, akým koalícia spojila všetky návrhy na odvolávanie ministrov do jedného bodu a presunula rokovanie na nočné hodiny. „Arogantne spojili všetky odvolávania, ktoré čakali aj celý rok, do jedného bodu. Schôdzu dali na noc, aby tu niektorí poslanci a poslankyne s malými deťmi nemohli byť, a následne rozpravu jednoducho zarezali,“ zdôraznil Šipoš.

Podľa neho bolo týmto krokom upreté právo vystúpiť v rozprave 52 legitímne zvoleným poslancom Národnej rady SR. „Toto je absolútna hanba a zúfalstvo tejto vládnej koalície, ktorá sa za každú cenu snaží ešte dovládnuť,“ doplnil opozičný poslanec Šipoš zároveň odkázal voličom koaličných strán, aby si všimli, ako ich predstavitelia pristupujú k demokratickým princípom. „Voliči Smeru, Hlasu a SNS by si mali všimnúť, že ich strany nerešpektujú žiadne pravidlá a nevážia si Národnú radu SR,“ dodal Šipoš.


Zdroj: SITA.sk - Táto vláda stratila legitimitu, upozorňuje Šipoš. Hnutie Slovensko chce ďalšiu mimoriadnu schôdzu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Koalícia mimoriadna schôdza návrh na odvolanie Odvolávanie
