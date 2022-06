Tatra banka získala 2 prestížne ocenenia

Viac než len privátne bankovníctvo

Priestor pre nápady s potenciálom

24.6.2022 (Webnoviny.sk) - V uplynulom období Tatra banka získala ocenenie od dvoch svetových magazínov. Global Finance vybral po tretíkrát za sebou Elevator Lab powered by Tatra banka medzi najlepšie finančné inovačné laboratória na svete (Best Financial Innovation Lab 2022). Aplikácia pre privátnych klientov si od PWM odniesla ocenenie za najlepšiu klientsku reportingovú platformu v strednej a východnej Európe (Best client reporting platform, CEE).Privátne bankovníctvo Tatra banky v sebe spája exkluzivitu služieb s inovatívnymi riešeniami. Magazín PWM v rámci PWM Wealth Tech Awards ocenil platformu, ktorá prináša jedinečný nástroj finančného poradenstva a riadenia rizika portfólia klientov. Táto aplikácia poskytuje nielen monitoring rizika, ale i jeho manažment podľa kľúčových indikátorov. Dokumenty, týkajúce sa správy portfólia, majú navyše klienti dostupné vo svojej mobilnej aplikácii alebo tablete. V minulom roku sme tiež priniesli možnosť elektronického podpisu FAT dokumentov priamo v mobilnej aplikácii."Privátne bankovníctvo Tatra banky má na Slovensku najdlhšiu históriu a počas celej jeho existencie pracujeme na tom, aby sme našim klientom prinášali inovatívne riešenia. Teší nás, že podľa PWM vyniká naša poradenská platforma na úrovni regiónu strednej a východnej Európy," uviedol pri tejto príležitosti Marek Neckár, riaditeľ odboru privátneho bankovníctva.Privátne bankovníctvo Tatra banky má na Slovensku najdlhšiu tradíciu. Jeho služby využíva viac ako 3 000 klientov. Objem spravovaných prostriedkov sa blíži k 3 miliardám EUR. Klienti v ňom získavajú komplexný bankový servis, ktorý je prispôsobený ich potrebám. Privátni bankári sú k dispozícií 7 dni v týždni 24 hodín denne a špecializujú sa primárne na investičné poradenstvo. V prípade požiadaviek klientov na pomoc v právnej, daňovej, realitnej alebo inej oblasti využíva privátny bankár služby renomovaných odborníkov s dlhoročnou praxou.Každý rok vyberá Global Finance celosvetovo najlepšie finančne laboratóriá. Už po tretí raz za sebou medzi ne zaradil aj Elevator Lab powered by Tatra banka. Elevator Lab powered by Tatra banka predstavuje unikátny priestor pre vznik a realizáciu nových ideí. Poskytuje tiež prístup k inovatívnym technológiám, kreatívny pracovný priestor, mentoring a mnoho zaujímavých podujatí. Každoročne vyhlasuje Elevator Lab Partnership Program, ktorého cieľom je nájsť inovatívne fintech riešenia z celého sveta. Napríklad víťazom ostatného ročníka bolo riešenie rakúskej poistnej plaftormy Bsurance, ktorá predstavila možnosti integrovania poistných produktov do mobilnej aplikácie.Viac o Elevator Lab powered by Tatra banka sa dočítate na stránke Elevator Lab . Prehľad všetkých ocenení, ktoré Tatra banka doteraz získala nájdete na webovej stránke Tatra banky