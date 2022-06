Tip na víkend: Automobil ako plátno od Andy Warhola v Danubiane už len cez víkend

24.6.2022 (Webnoviny.sk) - Počas víkendu do 26. júna ponúka múzeum moderného umenia Danubiana možnosť stretnúť sa s výnimočným automobilovým dielom Andyho Warhola – BMW M1 Art Car.Nenapodobiteľný umelec Andy Warhol, potomok slovenských rodičov, autor obrazu Modrá Marylin, najdrahšieho diela umelca 20. storočia, ktoré sa na aukcii v New Yorku predalo za 195 miliónov dolárov a zároveň zakladateľ umeleckého hnutia pop art, patril k najtalentovanejším umelcom nielen svojej doby.Presah jeho schopností sa prejavil aj v tom, ako inovatívne využil v roku 1979 možnosť umelecky pretvoriť pretekárske vozidlo BMW M1. Vzniklo tak ikonické dielo BMW M1 ART CAR. Automobil, ktorý dokonca štartoval na pretekoch 24 hodín Le Mans. Teraz je toto vozidlo, jeden z najdôležitejších pilierov umeleckej zbierky BMW Art Car, vystavené v Danubiane."Zbožňujem toto vozidlo,” povedal o M1 Andy Warhol. "Pokúsil som sa vytvoriť vizuálny obraz rýchlosti. Keď automobil ide naozaj rýchlo, všetky línie a farby sa rozmazávajú a zlievajú do machule.”"Diela zo zbierky BMW Art Car sa predstavili v najprestížnejších galériách sveta. Som presvedčený, že slovenská výstavná premiéra bude úžasným zážitkom, ktorý spojí fanúšikov motorizmu, dizajnu a súčasného umenia," hovorí Oliver Rademacher, riaditeľ BMW Slovenská republika. Umelecké vozidlo BMW Art Car sa v Danubiane predstavuje s ďalšími 13 výnimočnými automobilmi z minulosti a prítomnosti.Viac o celej zbierke BMW Art Car nájdete na linku Pri prehliadke BMW Art Cars s 19 unikátnymi kúskami ostávajú nezodpovedané len tri otázky: Kedy bude Art Car č.20? Ktorý umelec? A aký model bude použitý?Múzeum Danubiana je otvorená od 10.00 do 18.00 hod.Informačný servis