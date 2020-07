Tatran Prešov chce hrať SHEA league aj Európsku hádzanársku ligu, nad súťažami visí otáznik

SEHA liga bez oficiálneho kalendára

Majú plán B

15.7.2020 (Webnoviny.sk) - V nastávajúcej sezóne sa slovenský hádzanársky multišampión Tatran Prešov predstaví namiesto redukovanej Ligy majstrov v novej súťaži - Európskej hádzanárskej lige (EHL). Tradične má pritom štartovať aj v nadnárodnej SEHA Gazprom lige . Nad oboma súťažami visí vzhľadom na nevyspytateľnú pandémiu koronavírusu niekoľko otáznikov.Podľa generálneho manažéra klubu Miroslava Benického, predbežne bol začiatok EHL naplánovaný na druhý, resp. tretí októbrový týždeň. Hrať sa majú štyri šesťčlenné skupiny, v hre je desať zápasov počas hádzanárskej jesene aj jari. Do play-off by mali postúpiť štyri najlepšie tímy."Avizovali sme zmenu. Nebolo reálne pôsobiť v Lige majstrov, ktorá prešla zmenou formátu a viac-menej sa zužuje na elitnú súťaž so 16 účastníkmi. Aj keď fanúšikovia z toho možno neboli nadšení, musím zopakovať, že pôjde o veľmi kvalitnú súťaž, ktorá adekvátne nahradí C a D-skupinu Ligy majstrov. Podľa informácií, ktoré máme z EHF, v štyroch skupinách EHL bude pôsobiť minimálne jedno nemecké a jedno francúzske mužstvo. Takže fanúšik hádzanej sa má na čo tešiť. Pre nás to bude obrovská športová výzva,“ uviedol Benický na oficiálnom webe Tatrana Prešov.Na rozdiel od EHL nadnárodná SEHA liga zatiaľ nemá stanovený oficiálny kalendár či formát, ale jej začiatok sa očakáva v polovici septembra po dohrávke Final 4 minulého ročníka súťaže. "Final 4 minulej sezóny 2019/20 sa plánuje v chorvátskom Porečí. Uskutočniť by sa malo prvý alebo druhý septembrový víkend a následne by sa mala začať liga. Zatiaľ nemáme žiadne informácie, koľko mužstiev bude v SEHA lige, a kedy sa začne. Stále je to v rovine špekulácií. SEHA liga je regionálna liga, v ktorej sú krajiny z bývalej Juhoslávie, ktoré sú vzhľadom na koronavírus aktuálne v problémoch. Takže začiatok SEHA ligy je momentálne nejasný,“ vysvetlil Benický.Manažér Prešova neočakáva, že by došlo k úplnému zrušeniu budúceho ročníka. Aj keď ani túto hrozbu sa podľa neho úplne vylúčiť nedá. "SEHA liga má platné zmluvy, predovšetkým s hlavným sponzorom Gazpromom a v žiadnom prípade teda nerozmýšľa vynechať sezónu, čo by mohlo byť pre značku súťaže likvidačné. Takže verím, že SEHA liga, ktorá má veľmi šikovných a schopných ľudí v marketingu, dokáže nájsť nejaký spôsob ako súťaž odohrať. Prihlásení sme, takže o naše miesto sa nemusíme obávať,“ podotkol Benický.Zároveň prezradil, že ak podmienky neumožnia odohrať súťaž klasickým systémom, v zákulisí sa hovorí aj o ďalších možnostiach. Podľa neformálnej komunikácii so SEHA ligou existuje aj plán B, teda ten čierny scenár a to odohrať sezónu turnajovým spôsobom. "To znamená absolvovať dva alebo tri turnaje. Teoreticky sa rozpráva aj o tom, žeby v Prešove bol jeden z nich. Takto by sa v niekoľkých kolách odohrala celá súťaž a na záver by sa hralo Final 4,“ dodal generálny manažér Tatrana.