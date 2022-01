Tatran Prešov spoznal súperov v SEHA lige, čaká ho aj nováčik Partizan Belehrad

Dva kluby priamo vo vyraďovacej časti

Veria v účasť divákov



Zloženie skupín nadnárodnej SEHA ligy hádzanárov 2021/2022:

A-skupina: PPD Záhreb (Chor.), Eurofarm Rabotnik Bitola (Sev. Mac.), Tatran Prešov (SR), Partizan Belehrad (Srb.)

B-skupina: Vardar 1961 Skopje (Sev. Mac.), Motor Záporožie (Ukr.), Nexe Našice (Chor.), Vojvodina Nový Sad (Srb.)

Postup priamo do štvrťfinále: Telekom Veszprém (Maď.), Meškov Brest (Biel.)





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.1.2022 (Webnoviny.sk) - Hádzanári slovenského klubu Tatran Prešov budú aj v sezóne 2021/2022 súčasťou nadnárodnej súťaže SEHA ligy. Predstaví sa v nej spolu 10 klubov zo siedmich krajín - okrem Slovenska budú mať zastúpenie aj Maďarsko, Chorvátsko, Severné Macedónsko, Srbsko, Bielorusko a Ukrajina.Exekutíva súťaže už potvrdila zoznam účastníkov a zverejnila aj ich rozdelenie do dvoch skupín. V porovnaní s predchádzajúcim ročníkom nastala medzi účastníkmi len jedna zmena, Srbsko už nebude zastupovať Metaloplastika Šabac, nahradil ho Partizan Belehrad.Slovenský šampión v SEHA lige pôsobí od jej vzniku a v 11. ročníku sa predstaví v základnej A-skupine, v ktorej budú súpermi Šarišanov chorvátsky tím PPD Záhreb, severomacedónsky klub Eurofarm Rabotnik z mesta Bitola a srbský Parizan Belehrad. V B-skupine sa predstavia severomacedónsky Vardar Skopje, ukrajinský Motor Záporožie, chorvátsky tím Nexe Našice a srbská Vojvodina Nový Sad. Maďarský Veszprém a bieloruský Meškov Brest sú ako účastníci Ligy majstrov dva kluby nasadené priamo do vyraďovacej časti."Sme radi, že je to oficiálne a sezóna sa v priebehu februára začne. V oboch skupinách sú tímy, ktoré z uplynulých sezón poznáme. Sú to kvalitné mužstvá. Eurofarm pôsobí v Európskej lige, Záhreb je účastník Ligy majstrov, Partizan dosiahol v minulej sezóne veľmi dobré výsledky v srbskej lige. Určite chceme byť konkurenčný a predovšetkým v domácom prostredí, veríme aj za diváckej účasti, budeme bojovať o body a súťaž bude veľmi zaujímavá. Myslím si, že bude našim cieľom zabojovať o jedno z postupových miest do štvrťfinále. V každom prípade nás bude čakať zaujímavé play-off,“ uviedol generálny manažér Tatrana Prešov Miroslav Benický na klubovom webe.V súťaži sa uskutoční spolu 40 duelov, z nich 24 v základnej časti. Hrací systém zostáva bez zmeny, sa nemení ani v novej sezóne. Z oboch skupín priamo do štvrťfinále postúpia tímy na1. a 2. mieste tabuľky, kluby z 3. a 4. miesta zabojujú o štvrťfinálovú miestenku v baráži.