Slovenských futsalistov čaká premiéra na majstrovstvách Európy, pobijú sa o postup zo skupiny

Zlato obhajujú Portugalci

Rozhodne aktuálna forma

Na Euro idú veľmi motivovaní



Káder SR na futsalových ME 2022 v Holandsku (zdroj: futsalslovakia.sk):

Brankári: Marek Karpiak, Marek Kušnír, Richard Oberman

Hráči v poli: Peter Serbin, Martin Směřička, Anton Brunovský, Daniel Čeřovský, Dominik Ostrák, Gabriel Rick, Peter Kozár, Martin Zdráhal, Tomáš Drahovský, Martin Doša, Vojtech Turek, Matúš Ševčík, Patrik Zaťovič



Program Slovákov na šampionáte:

piatok 21. januára (Amsterdam/Hol.): Rusko - Slovensko (17.30)

utorok 25. januára (Amsterdam/Hol.): Poľsko - Slovensko (20.30)

sobota 29. januára (Groningen/Hol.): Slovensko - Chorvátsko (14.30)





21.1.2022 (Webnoviny.sk) - Dlho očakávaný deň slovenskej mužskej reprezentácie vo futsale nastane v piatok 21. januára 2022, v holandskom Amsterdame totiž o 17.30 h pod vedením trénera Mariána Berkyho absolvujú Slováci svoju premiéru na majstrovstvách Európy.V boji o okteto štvrťfinalistov čaká na slovenský výber mimoriadne ťažká úloha, v základnej skupine totiž budú ich súpermi postupne Rusi (21.1.), Poliaci (25.1.) a Chorváti (29.1.). Prvé dve stretnutia odohrajú Slováci v Amsterdame, tretí v Groningene.S Rusmi aj Poliakmi slovenský výber posledné merania síl prehral 0:1 resp. 1:2, nad Chorvátmi v roku 2020 triumfoval 3:2.Futsalové ME majú premiérovo až 16 účastníkov, od roku 2010 mal záverečný turnaj kontinentálneho šampionátu po 12 tímov. Zlato zo Slovinska 2018 budú obhajovať hráči Portugalska. Turnaj sa začal už v stredu 19.1. a vyvrcholí 6.2. finálovým súbojom v Amsterdame. Súboje v skupinách sa uskutočnia bez divákov v hľadiskách, o dueloch pre vyraďovaciu časť sa rozhodne neskôr.Výbery sú rozdelené do štyroch štvorčlenných skupín, o štvrťfinále postúpia po dva tímy z každej z nich. Slovenskí futsalisti sú síce na tomto fóre nováčikmi, radi by však zamiešali karty v boji o prienik do vyraďovacej fázy.Prvý tréning v dejisku ME absolvovali Slováci v Amsterdame v stredu. "Úlohou bolo zoznámiť sa s prostredím, palubovkou, s loptami. Aby si hráči zvykli, čo ich tu bude čakať. Tréning bol len zameraný na jednoduché situácie. Hala je krásna, naozaj škoda, že tu nebudú môcť byť diváci. Eufória by sa preniesla na ihrisko k hráčom a výkony mohli byť lepšie. Budeme ich musieť motivovať inak. Ale všetci budú mať rovnaké podmienky," povedal tréner Marián Berky podľa webu futsalslovakia.sk.Podľa kouča tímu SR majú jeho zverenci najvyššiu šancu uspieť v súboji proti Poliakom, veria si aj na Chorvátov. "Poliaci sú na našej úrovni. Rozhodne aktuálna forma. Hrajú veľmi tvrdo v súbojoch jeden na jedného. Tam sa ukáže, akým spôsobom budeme inteligentní a ako by sme to mohli dostať na našu stranu. S Chorvátmi sme tiež odohrali dosť zápasov. Je tam dosť kvalitných hráčov, je to silný tím, hlavne prvá štvorka je nesmierne kvalitná. V skupine to bude konkurencia pre Rusko, no určite sa chceme s nimi pobiť o postup zo skupiny."Medzi lídrov slovenského výberu by mal patriť Tomáš Drahovský pôsobiaci na klubovej úrovni v Španielsku, kde patrí medzi najlepších strelcov. "Určite si to tam nejdeme len užiť, aj keď aj to je potrebné. Minulý rok však jasne ukázal, že výsledky a aj naša hra stúpa, tá kvalita tu je. Myslím si, že všetci idú na Euro veľmi motivovaní. Budem spokojný, ak si po každom zápase povieme, že sme do toho dali maximum a urobili sme všetko pre to, aby to stretnutie dopadlo v náš prospech. Ak to bude víťazstvo, bude to o to lepšie, ale myslím si, že potrebujeme ukázať, že aj Slovensko patrí k tímom, ktoré na Euro patria. Verím, že môžeme byť veľmi príjemným prekvapením turnaja," poznamenal podľa futsalslovakia.sk.