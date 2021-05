Tatran Prešov v odvete nestačil na Vojvodinu Nový Sad, ale zahrá si štvrťfinále play-off SEHA ligy

Polčasová porada v šatni

Tatran splnil úlohu

6.5.2021 (Webnoviny.sk) - Hádzanári Tatrana Prešov postúpili do štvrťfinále play-off nadnárodnej SEHA ligy napriek stredajšej prehre so srbskou Vojvodinou Nový Sad 22:27, v utorok totiž rovnakého súpera zdolali 40:28. Obe stretnutia sa konali v Prešove, v oboch bol najlepším strelcom Šarišanov kapitán Oliver Rábek.V prvom súboji zaznamenal desať a v odvetnom šesť gólov. Vo štvrťfinále Prešov nastúpi proti ukrajinskému Motoru Záporožie, no táto časť súťaže je naplánovaná až na august."Napriek postupu sú pocity po dnešnom zápase zlé. Súper dnes vysunul obranu 1-5 na ľavú stranu a my sme akoby zabudli hrať hádzanú. Celý zápas sme si na vysunutú obranu nevytvorili šancu. Všetko to bolo zo stoja, mŕtve. Už keď sme sa dostali do šance, tak sa nám stalo, že sme ju nepremenili. Potom sme prehrávali o 3 až 4 góly a už sa to nieslo. V polčase sme mali v šatni poradu a povedali sme si, čo máme hrať. Chvíľu to vychádzalo a potom znova nič. Opäť vysunuli obranu vyššie a mali sme s tým problém. Urobili sme aj strašne veľa technických chýb a tak neostáva iné, len pogratulovať Vojvodine k víťazstvu,“ komentoval kapitán Rábek po stredajšej odvete na oficiálnom webe Tatrana.Kouč domáceho mužstva Slavko Goluža bol spokojný z postupu, no omnoho menej z predvedeného výkonu v odvete."Vždy, keď nastúpiš do zápasu, musíš chcieť byť lepší. No také chyby, ktorých sme sa dopúšťali po 15 sekundách, to proste nefunguje. Na druhej strane je dobré, že sa to stalo teraz, aby chlapci pristáli oboma nohami na zemi. Pretože v sobotu nás čaká dôležitý zápas s Považskou Bystricou," poznamenal Goluža a spomenul aj úvodné finále play-off domácej extraligy.Brankár Igor Čupryna po súboji uviedol, že Tatranu sa podarilo splniť úlohu, ktorou bol postup. "Avšak kým v utorok to bol dobrý zápas, v stredu nám to nešlo. Dostali sme veľa rýchlych gólov, útok bol trápny. Vojvodina naopak v odvete ukázala dobrú a rýchlu hádzanú s energiou. Na nejakú únavu sa vyhovárať nemôžeme, všetko je to o hlave. Každý zápas je iný a musíš sa naňho plne sústrediť, aj keby sme prvý zápas vyhrali aj o 30 gólov,“ povedal.