Tatran Prešov získal pätnásty hádzanársky titul za sebou, v extralige neprehral počas sezóny ani raz

22.5.2022 (Webnoviny.sk) - Hádzanári Tatrana Prešov pokračujú v dominancii v najvyššej slovenskej súťaži. V nedeľňajšom treťom stretnutí finále play-off sezóny 2021/2022 zdolali Košičanov 38:22 a v sérii hranej na tri víťazstvá uspeli 3:0 na zápasy.Neprehrali ani jeden z 26 duelov v ročníku (20 v základnej časti a 6 v play-off) a zaznamenali 15. majstrovský titul bez prerušenia.Celkovo má prešovský klub na konte 17. slovenských titulov v ére samostatnosti a ďalšie tri federálne. Vo finále domácej extraligy hral doposiaľ 20-krát, vrátane ostatných 19 sezón.„Hrať v nedeľu predpoludním nie je pre nás optimálny termín, ale našťastie sme to zvládli. Chalani podali dobrý bojovný výkon s menšími chybami. Ďakujem družstvu, som spokojný,“ pochválil svojich zverencov tréner Radoslav Antl , citoval ho oficiálny web Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Antl sa postavil na lavičku Prešova v strede sezóny, keď nahradil Chorváta Slavka Golužu . Získal svoj prvý majstrovský titul v kariére, no nedoviedol tím k "double", lebo v semifinále Slovenského pohára podľahol Prešov práve Košiciam.V skupinovej fáze Európskej ligy hádzanárov skončil Tatran piaty a nepostúpil do vyraďovacích bojov.Košičania sa dostali do extraligového finále prvýkrát po 11 rokoch. Z doterajších 11 finálových účastí len dve premenili na titul - v rokoch 1997 a 1999.„Sme vicemajstri a z toho sa budeme tešiť. Chcem chlapcom poďakovať, pre mňa sú hrdinovia,“ povedal po záverečnom stretnutí tréner Košíc Martin Lipták podľa oficiálneho webu SZH.Košičania neukončili 23-ročné čakanie na titul a prehrali s Prešovčanmi aj v ich štvrtom vzájomnom finále play-off v histórii.Neuspeli ani v tohtoročnom finále Slovenského pohára proti hráčom Považskej Bystrice, ale získali po deviaty raz strieborné medaily v extralige a celkovo 13. cenný kov.