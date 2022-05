Samuel Buček možno vymení Nitru za zámorie, rokuje s tímom NHL Seattle Kraken

Hrať v NHL je jeho snom

Hral už v nižších súťažiach

22.5.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Samuel Buček nemohol pomôcť slovenskej reprezentácii na MS 2022 vo Fínsku pre zdravotné problémy, ale podľa jeho vlastných slov sa mu črtá angažmán v zámorskej NHL.Dvadsaťtriročný rodák z Nitry prezradil, že rokuje s nováčikom aktuálnej sezóny kanadsko-americkej profiligy, klubom Seattle Kraken "Bol by som veľmi rád, keby to tak bolo, ale nie je to zatiaľ isté. Je to v štádiu riešenia, rokuje sa o tom a uvidím, či sa to dotiahne. Bol by som rád, pretože hrať v NHL je snom každého hokejistu odmala a rovnako aj mojím. Vždy som to chcel a pevne verím, že to dobre dopadne, že všetko, čo sa má vybaviť, tak sa vybaví a že tam pôjdem," povedal Buček vo vysielaní RTVS Šport.Buček v ročníku 2021/2022 žiaril v slovenskej extralige v drese vicemajstra HK Nitra a získal druhýkrát v kariére Zlatú korčuľu pre najužitočnejšieho hráča play-off.V 50 zápasoch základnej časti nazbieral 64 bodov (41+23), v 19 dueloch play-off zaznamenal 24 bodov (13+11). Bol najlepším strelcom i najproduktívnejším hráčom v dlhodobej aj vyraďovacej fáze sezóny.V ročníku 2018/2019 bol najlepším strelcom play-off a tiež získal Zlatú korčuľu, no z titulu sa zatiaľ netešil ani raz.Nitriansky odchovanec má za sebou aj krátke pôsobenie vo fínskej Liige, v kanadskej juniorskej súťaži QMJHL a v nižšej americkej lige USHL.