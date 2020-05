Tatranci sa už pripravujú na letnú sezónu, počítajú však s masívnym výpadkom zahraničných turistov

19.5.2020 - Tatranci počítajú s masívnym výpadkom zahraničných hostí, avšak pripravujú sezónu pre domácich, či možno českých turistov tak, aby po dlhej dobe izolácie mohli navštíviť svoje obľúbené miesta aj atrakcie a svoju dovolenku si užili maximálne bezpečne. Uviedla to Lucia Blašková, výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Vysoké Tatry.

Pokles príjmov na úrovni 30%

Tatranci veria, že pri ďalšej fáze uvoľňovania opatrení sa návštevníci budú môcť vrátiť do hotelov, penziónov, apartmánov a reštaurácií.

V súčasnosti sa väčšina z tatranských podnikateľov aktívne pripravuje na letnú sezónu.

Koronakríza sa však výrazne dotkla i samospráv, obce i mestá v regióne rovnako hlásia výrazné zníženie príjmov vo svojich rozpočtoch.

Zimná sezóna dopadla dobre

Epidémia pripravila Tatrancov o turistov

Našliapnuté k rekordnému roku

Najviac si polepšil Poprad

O Tatry prejavili záujem aj zahraniční turisti

Predseda OOCR Región Vysoké Tatry (RVT) a starosta obce Štrba Michal Sýkora odhaduje pokles príjmov v rozpočtoch obcí v tomto roku vo výške okolo 30 %.„Nakoľko obce a mestá financujú údržbu infraštruktúry a zázemie pre turistov v jednotlivých tatranských lokalitách, na rozvoj regiónu sú pre samosprávy nevyhnutné aj finančné prostriedky z dotácií v rámci OOCR. Samosprávy pod Tatrami sa v tejto súvislosti obracajú so svojimi požiadavkami a argumentmi na štát, ktorý v najbližších dňoch bude rozhodovať o výške a použití dotácií pre cestovný ruch,“ hovorí.„Štatistiky zimnej sezóny ostali nejasné, i keď signalizovali vynikajúce výsledky a nadväzovali tak na predošlé obdobia, kedy sa vo Vysokých Tatrách kontinuálne lámali rekordy," povedala Blašková s tým, že lyžiarske strediská napriek rozpačitému začiatku sezóny a nižšiemu počtu hostí v jej úvode hodnotia zimu do jej predčasného ukončenia kladne.Zlepšenie snehových podmienok a počasia, ktoré prialo lyžiarom a počet hostí vyrovnal a doplnil celkovú návštevnosť, ktorá sa v tatranských lyžiarskych strediskách očakávala.Z pohľadu plánov na celú sezónu, ktorá mala trvať dlhšie, zaznamenali v Tatrách výpadok celej návštevnosti za obdobie od 13. marca do plánovaného ukončenia sezóny a sumárne rapídny pokles hostí.„V tatranských hoteloch je situácia podobná. Bez vplyvu krízovej situácie by sa obsadenosť hotelov a celková návštevnosť regiónu do Veľkej noci vyvíjala nad priemer a sezóna mohla vyzerať veľmi dobre. Takýto scenár sa kvôli mimoriadnej situácii neodohral," dodala.Z pohľadu podnikateľov sa už vo februári začala prejavovať aj v tatranskom regióne obava z rozšírenia koronavírusu a tým pádom poklesol aj počet ubytovaných návštevníkov.V mesiaci február iba obec Štrba vykázala nárast výberu dane, aj keď minimálny, ale mesto Vysoké Tatry aj mesto Poprad vykázali pokles.Tieto výsledky spôsobili pokles výberu dane z ubytovania o 12,48 percenta.Výborné výsledky z výberu dane v januári však spôsobili, že narastajúcim spôsobom aj všetky tri samosprávy zatiaľ vykazujú nárast výberu dane, a preto má priebežný nárast výberu dane aj celá OOCR Región Vysoké Tatry a to o 12,39 percenta.Stúpajúca návštevnosť regiónu pokračovala i vo februári, v marci však už pre obavu z nákazy nie.„Podľa štatistík za marec 2020 sa OOCR Región Vysoké Tatry dostane do výrazne červených čísiel. Pokiaľ by neprišlo na konci prvej dekády marca 2020 k uzatvoreniu všetkých ubytovacích zariadení, mali sme "našliapnuté" k ďalšiemu rekordnému roku v cestovnom ruchu v našom regióne, nárast počtu ubytovaných hostí za prvé dva mesiace v roku 2020 oproti rovnakému obdobiu 2019 by činil až 24,64 percenta," vysvetlila Blašková.V jednotlivých samosprávach je to percentuálne vyhodnotenie v Poprade 42,48 percenta, v Štrbe 29,77 percenta a Vysoké Tatry hlásia plus 18,66 percenta.V podhorí a v Poprade bolo do konca roka cítiť vplyv používania rekreačných poukazov, ale zrkadlila sa aj celková návštevnosť regiónu.Čo sa týka celkových počtov, v januári bol zaznamenaný celkový nárast ubytovaných návštevníkov v tatranskom regióne o 25,31 percenta, pričom Slovákov pribudlo o 20,89 percenta a cudzincov o rekordných 36,97 percenta.Značné presuny nastali aj v celkovej štatistike návštevnosti z 20 krajín, odkiaľ k nám v roku 2019 prišlo najviac ubytovaných hostí. Úplne z nej vypadli turisti z krajín ako Južná Kórea, Holandsko, Slovinsko a Španielsko, naopak sa do nej "prepracovali" Belgicko, Švajčiarsko, Estónsko a Bielorusko.Viaceré zahraničné krajiny zaznamenali aj rekordné nárasty, a to najvyšších päť v poradí Litva, nárast o 151,81 percenta, Ukrajina 63,32 percenta, Rumunsko 37,47 percenta, Česko 31,27 percenta a Veľká Británia 29,84 percenta.Najväčší, až desaťnásobný pokles zaznamenali návštevníci z Južnej Kórei, ktorí už do Európy pre koronavírus z Ázie necestovali.„Tento čas uzavretia regiónu, atrakcií a zariadení sa v regióne využíva nielen na prípravu opatrení pre bezpečnejšiu prevádzku, ale aj na pomoc prírode v podobe výsadby stromčekov zamestnancami v okolí zjazdoviek v Tatranskej Lomnici v súčinnosti so Štátnymi lesmi TANAPu, či rôznych iniciatív neziskových organizácií a jednotlivcov, ktorí sa starajú o upratovanie svojho okolia, " zakončila Lucia Blašková, výkonná riaditeľka OOCR.