V Atómovej elektrárni Mochovce kontrolujú komponenty, termín dostavby sa zrejme opäť posunie

19.5.2020 - Termín dostavby 3. a 4. bloku Atómovej elektrárne Mochovce sa zrejme znova posunie. Vo februári tohto roka hovoril generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček o zavážaní jadrového paliva do tretieho bloku na začiatku tohtoročného leta.Nájdenie nekvalitných potrubí na štvrtom bloku a koronakríza však dostavbu mochovských blokov s najväčšou pravdepodobnosťou znova predĺžia.„Na stavbe 3. a 4 bloku Atómovej elektrárne Mochovce prebieha overovanie vybraných komponentov. Dopad na harmonogram uvádzania do prevádzky bude možné stanoviť až po ukončení kontroly a určení rozsahu prípadných nápravných opatrení. Na harmonogram môžu mať vplyv aj prísne bezpečnostné opatrenia prijaté v súvislosti s pandémiou COVID-19. Práce na stavbe sa nezastavili, no počet pracovníkov v marci poklesol približne na polovicu. V priebehu apríla a mája sa situácia postupne normalizovala,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Slovenských elektrární Oľga Baková.K overovaniu komponentov pristúpili Slovenské elektrárne po tom, ako pri internej kontrole zistili nezhodu materiálu pri dvoch kusoch potrubia inštalovaných na štvrtom jadrovom bloku. „Slovenské elektrárne preto konzervatívne rozhodli, že preventívne preveria celú dodávku potrubných dielov,“ dodala Baková.Do dnešného dňa elektrárne vykonali viac ako dvetisíc meraní spektrálnymi analyzátormi, pričom žiadnu ďalšiu nezhodu materiálu doteraz nezistili.„Kontrola chemického zloženia nezistila použitie materiálu nižšej triedy. Keďže v niektorých prípadoch materiál nainštalovaného komponentu nebol v zhode s materiálom deklarovaným v inšpekčnom certifikáte, Slovenské elektrárne preverujú aj všetky dodané inšpekčné certifikáty, a to priamo u výrobcu hutníckeho polotovaru a u oprávnených právnických osôb, ktoré potvrdili kvalitu a vlastnosti daného výrobku,“ konštatovala Baková.