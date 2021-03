Tatranci zaznamenali vlani výrazný pokles ubytovaných hostí, no daň z ubytovania išla hore

Počet hostí klesol

21.3.2021 - V tatranských ubytovacích zariadeniach zaznamenali vlani oproti roku 2019 viac ako 41-percentný pokles ubytovaných návštevníkov. Ako agentúru SITA informovala výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková, medziročne sa znížil aj počet prenocovaní, a to o 35,65 percenta.Kým v roku 2019 zaznamenali v regióne takmer 1,76 milióna prenocovaní, v minulom roku to bolo približne 1,12 milióna.Najnižší pokles, čo sa týka počtu prenocovaní, dosiahla vlani obec Štrba. Predstavoval 32,66 percenta. Za ňou nasledovalo mesto Vysoké Tatry s poklesom 35,65 percenta a napokon mesto Poprad s poklesom 47,22 percenta.„Pre porovnanie s celoslovenskými výsledkami, ktoré hovoria o poklese okolo 50 percent, sú tak výsledky nášho regiónu aspoň čiastočne pozitívnejšie,“ skonštatovala Blašková.V tatranskom regióne poklesli aj tržby za ubytovanie, a to o 29,62 percenta. V roku 2019 boli na úrovni 56 miliónov eur, v minulom roku presiahli 39 miliónov eur.Vybraná daň z ubytovania prekročila vlani 1,37 milióna eur, kým v roku 2019 bola podľa Blaškovej vo výške takmer 1,5 milióna eur.Vo všetkých troch samosprávach, ktoré sú zakladateľskými členmi OOCR Región Vysoké Tatry, však boli sadzby tejto dane v roku 2020 navýšené.V Poprade a vo Vysokých Tatrách sa zvýšila sadzba na 1,50 eura za osobu/noc a v rámci Štrby od 1 eura do 1,50 eura v závislosti od lokality.Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry bola založená v roku 2011. Zakladajúcimi členmi sú tri samosprávy - mesto Vysoké Tatry, mesto Poprad a obec Štrba a tri podnikateľské subjekty Tatry mountain resorts, a.s., Aquapark Poprad, s.r.o., a Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry.