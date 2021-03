Zakladateľ BioNTechu očakáva koniec lockdownov do jesene

Zakladateľ nemeckej farmaceutickej firmy BioNTech, ktorá s americkou spoločnosťou Pfizer vyvinula prvú vakcínu proti covidu schválenú v EÚ, očakáva, že napriek pomaly sa rozbiehajúcej očkovacej kampani bude epidemická situácia v mnohých európskych krajinách pod kontrolou do jesene. Informovali o tom v nedeľu agentúry Reuters a DPA.





Ugur Sahin je podľa vlastných slov optimistom v tom, že doterajšie problémy s očkovaním budú len dočasné, pričom je možné napríklad dosiahnuť, aby bolo do konca septembra zaočkovaných 70 percent Nemcov."V mnohých krajinách Európy a v USA budeme pravdepodobne koncom leta v situácii, keď už nebudeme musieť byť v lockdowne," povedal Sahin pre nemecké nedeľňajšie noviny Welt am Sonntag. "Samozrejme, že budú naďalej lokálne ohniská... vyskytnú sa mutácie, ale tie s veľkou pravdepodobnosťou nebudú naháňať strach."Koronavírus SARS-CoV-2 však nezmizne, domnieva sa Sahin. "Či budeme potrebovať očkovanie každý rok alebo každých päť rokov, to ešte len uvidíme," dodal.Okrem vakcíny od konzorcia BioNTech/Pfizer sú v EÚ schválené aj očkovacie látky proti covidu od spoločností Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson. Dodávky vakcíny od Johnson & Johnson sa očakávajú v polovici apríla, píše DPA.