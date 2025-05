Tatranská galéria približuje kaligrafiu, súčasťou výstavy sú aj dielne

Hravý a edukačný charakter

Krajina pisárov





Tatranská galéria v Poprade výstavu Kaligrafia=krasopis pripravila v spolupráci s Medzinárodným domom umenia pre deti v Bratislave Bibiana v rámci projektu Hry s umením. Pod námet, scenár, odborné texty a dramaturgiu výstavy sa podpísala Ingrid Abrahamfyová, výtvarno-priestorové a výtvarno-technické riešenie navrhla K. Abrahamfyová, grafiku spracovala L. Repková.



24.5.2025 (SITA.sk) - Tatranská galéria v Poprade otvorila jedinečnú výstavu zameranú na kaligrafiu. Výstava o krasopise ponúkne návštevníkom informácie o histórii tohto umenia a jeho vývoji, ale aj maľovanú abecedu či písanie sumerskými paličkami.Ako ďalej informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová , v priestoroch župnej galérie bude sprístupnená do 20. septembra. Na svoje si pre jej hravý a edukačný charakter prídu najmä školské výpravy a rodiny s deťmi.Umenie kaligrafie so svojimi ručne písanými listami, ale aj výtvarnými dielami má ambíciu zaujať všetky vekové kategórie.„Prvá časť výstavy s pracovným názvom Poznávaj a hľadaj je zameraná na samotné informácie o krasopise, jeho histórii a vývoji v čase. Zaujímavé je, že umožňuje aj tým, ktorí zatiaľ nevedia čítať, interakcie, prostredníctvom ktorých sa zoznámia s rôznymi podobami kaligrafie,“ uviedla Jeleňová.Návštevníci výstavy následne plynulo prejdú do jej ďalšej časti nazvanej Svetelný ateliér a potom do Maľovanej abecedy spisovateľa Jána Smreka, ktorú v krasopisnej podobe nanovo stvárnila ilustrátorka Alena Wagnerová.Štvrtá zóna výstavy je Krajinou pisárov. „V rámci tej si malí aj veľkí návštevníci pozrú kláštornú pisáreň, púštny stan arabského či pagodu čínskeho pisára. Vyskúšajú si v nej písanie sumerskými paličkami aj barokovým písmom a vyskladajú vlastný oznam z hieroglyfov,“ priblížila hovorkyňa.Posledná, piata časť ponúka špeciálne upravený ateliér, ide o Kaligrafické dielne zamerané na trénovanie krasopisu, ktoré je účinným grafomotorickým cvičením pre všetky generácie.