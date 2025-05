Organizátori festivalu Grape: Okrem hudby prinesieme aj športovcov

Loď kotviaca na bratislavskom Tyršovom nábreží bola v stredu večer (21. 5.) dejiskom verejnej „tlačovky“, ktorú usporiadali organizátori festivalu Grape. Jeho 14. ročník sa uskutoční 8. až 9. augusta na trenčianskom letisku. Podľa Juraja Podmanického a Jána Trstenského má okrem hudby priniesť aj športovcov.





Prekvapenie bude čakať návštevníkov festivalu už pri vstupe. „Každý rok máme na festivale nejakú vstupnú bránu, tento rok to naši architekti poňali trošku inak. Na mieste, kde bola brána, bude postavený štadión,“ informoval Trstenský s tým, že v avizovanej aréne budú pripravené rôzne športové disciplíny. „My totiž tento rok chceme na festivale Grape donútiť ľudí, aby začali trošku športovať,“ poznamenal Podmanický s tým, že návštevníci festivalu budú mať na výber dve možnosti. „Jedna je tá, že vytvoríte tím a navštívite asi desať stanovísk, kde budú rôzne športové disciplíny, alebo sa zúčastníte na športoch ako florbal, futbal a vybíjaná, ktoré sa budú odohrávať priamo v aréne. Budete zbierať body, vyhrávať ceny, budeme si navzájom fandiť a zabávať sa,“ priblížil Podmanický dianie na „festivalovom štadióne“ s približnou kapacitou 830 miest na sedenie.Trstenský ďalej prezradil, že festivalový tím začal tento rok spoluprácu so Slovenským olympijským a športovým výborom. „Veríme, že na festival prinesieme okrem hudby aj športovcov, že na Grape prídu olympionici, či už vyslúžili alebo aktuálni, a nejakým spôsobom sa aj zapoja,“ dodal hlavný organizátor festivalu, na ktorom nebudú prebiehať len diskusie so športovými šampiónmi o ich úspešných kariérach, športové hviezdy sa tiež majú zapojiť do súťaží s návštevníkmi festivalu. Tých podľa organizátorov čaká vo festivalovom areáli napríklad aj súťaž Nájdi si svojho olympionika. Otvorenie festivalu podľa Trstenského vyvrcholí zapálením olympijského festivalového ohňa. Novinkou festivalu s tohtoročnou témou šport a dresy sú tiež módne prehliadky spojené aj s interpretmi a tanečníkmi.