Tatranská Lomnica bude patriť Snežným psom, Skalnaté Pleso zas obrovským snehuliakom – VIDEO

5.2.2025 (SITA.sk) - Možnosť zúčastniť sa na výpravách do zákutí ľadovej krajiny a na dobrodružnej expedícii objaviť Južný aj Severný pól ponúkne počas nasledujúceho víkendu v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách podujatie Snežné psy . Jeho hlavnými hviezdami bude 50 severských psov so záprahmi, na ktorých sa budú môcť deti previezť.Okrem toho budú pre ne pripravené súťaže, rozprávky, vystúpenie psíkov a rôzne zábavné hry priamo pod Lomnickým štítom. Informoval o tom hovorca prevádzkovateľa lyžiarskeho strediska, v ktorého areáli sa podujatie uskutoční, Marián Galajda . Vstup na podujatie je bezplatný.Rodinné podujatie ponúkne počaspráce lavínových psov Horskej záchrannej služby , i živú sochu polárnika Amundsena.„Doslova veľké prekvapenie bude na návštevníkov podujatia čakať na Skalnatom Plese, kde vyrastie rodina obrovských snehuliakov vysokých takmer sedem metrov,“ avizoval Galajda. Deti do dvanásť rokov budú mať k dispozícii obojsmerné pešiacke lístky na lanovku na Skalnaté Pleso zdarma. Podmienkou bude sprievod dospelej osoby s platným cestovným lístkom.Počas podujatia Snežné psy bude podľa manažéra horského strediska Vysoké Tatry Lukáša Brodanského pripravených päť snežných záprahov so snežnými psami, ktoré budú pravidelne voziť deti. Návštevníkov zároveň vyzýva k opatrnosti.„Predsa len, sú to zvieratá a behajú so saňami a záprahmi vysokou rýchlosťou. Máme síce pripravené oplôtky a bezpečnostné opatrenia, a organizačný tím bude strážiť areál tak, aby bol bezpečný, aby tam žiadne dieťa nevbehlo, no aj tak chceme rodičov poprosiť o zvýšenú opatrnosť pri pohybe okolo tohto areálu,“ dodal.Organizátori tiež odporúčajú využiť počas víkendového podujatia verejnú hromadnú dopravu, teda autobusové či vlakové spojenie. Tí, ktorí sa rozhodnú využiť osobnú automobilovú dopravu, môžu parkovať na vyznačených parkoviskách, a to na spoplatnenom kaskádovom parkovisku priamo v stredisku alebo na parkoviskách mesta Vysoké Tatry.„Odporúčame návštevníkom auto, podľa možností, zdieľať a naplniť ho známymi, ktorí sa na podujatie rovnako chystajú, aby zbytočne necestovali dvomi autami,“ doplnil Galajda pre agentúru SITA. Podujatie sa v sobotu aj v nedeľu koná v čase, a to počas prevádzky lyžiarskeho strediska. V súčasnosti odtiaľ hlásia výborné podmienky na lyžovanie, otvorené sú všetky zjazdovky s výnimkou Lomnického sedla