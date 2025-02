V Bratislave predstavili nominantky ankety Slovenka roka 2025

Týždenník Slovenka v spolupráci s STVR odštartoval vo štvrtok v Bratislave 17. ročník čitateľskej ankety Slovenka roka. Nominačná komisia vybrala 28 úspešných Sloveniek nominovaných v deviatich kategóriách. Mená laureátok budú známe 6. júna počas galavečera v Slovenskej filharmónii a v priamom prenose na Jednotke. Informovali o tom organizátori na štvrtkovej tlačovej konferencii.





V kategórii biznis a manažment sú nominované Jarmila Gurská, country manažérka spoločnosti Shell Slovakia, Miriam Poništová, spoluvlastníčka a výkonná riaditeľka DeutschMann Internationale Spedition, a Marcela Tokošová, výkonná riaditeľka Výrobného družstva Kovotvar Kúty.Speváčka a herečka Nela Pocisková, spisovateľka Jana Pronská a herečka a recitátorka Ida Rapaičová sú nominované v oblasti umenie a kultúra. V kategórii médiá a komunikácia získali nomináciu športová moderátorka Oľga Konečná, moderátorka Hana Rapantová a redaktorka Barbara Štefanovičová.Až štvorica nominovaných je v oblasti veda a výskum. Tvoria ju samostatná vedecká pracovníčka SAV Viktória Čabanová, Monika Laššánová, docentka klinickej farmakológie na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, etnologička a historička Katarína Nádaská a Lívia Trellová, prodekanka Právnickej fakulty UK v Bratislave pre medzinárodné vzťahy a cudzojazyčné štúdium.Za oblasť podpory mladých talentov sú nominované Dana Hajóssy, riaditeľka bratislavského Konzervatória, Viera Klčová, umelecká vedúca Speváckej skupiny Hochštetno a vedúca Detského folklórneho súboru Hochštetko z Vysokej pri Morave, a Adriana Tarajová, projektová manažérka neziskovej organizácie Ekofond SPP.V kategórii vzdelávanie sú nominované Valéria Stašiaková, triedna učiteľka v Spojenej škole Mokrohájska 3 v Bratislave, Ľudmila Verčimáková, riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci a Katarína Žilková, dekanka Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.V kategórii šport získali nomináciu Jana Beňušová, bývalá československá reprezentantka vo vodnom slalome, trénerka, reprezentantka v raftingu v kategórii masters, atlétka Gabriela Gajanová a tenistka Rebecca Šramková.Trojicu nominovaných v oblasti zdravotníctva tvoria Helena Kapturová, sestra na Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v nemocnici AGEL Košice Šaca, Mária Petrášová, viceprezidentka Laseroterapeutickej spoločnosti, zakladateľka Dermapoint Academy, a Romana Tamášová, námestníčka pre ošetrovateľskú činnosť v Špecializovanej nemocnici FBLR sv. Michala v Číži a Prírodných jódových kúpeľoch Číž.V kategórii charita získali nomináciu Jana Galatová, spoluzakladateľka občianskeho združenia Koľko Lásky, Mária Kadlečíková, riaditeľka Nadácie Detského kardiocentra v Bratislave, a Adriana Mihová, rehoľná sestra, koordinátorka Mobilného hospicu sv. Kataríny Labouré."Pred 77 rokmi prinášala Slovenka na svojich stránkach príbehy žien, ktoré sa začleňovali do spoločnosti, vyšli z kuchyne, z poľa. Aj v súčasnosti prinášame príbehy žien, ale už sú to dámy, ktoré reprezentujú, majú pozície vo vede, výskume, v biznise, zastávajú veľmi dôležité funkcie a podieľajú sa na rozvoji kultúrneho a spoločenského života Slovenska," povedala pre TASR hlavná organizátorka a autorka projektu Mária Reháková.O laureátkach v jednotlivých kategóriách rozhodne verejnosť prostredníctvom SMS hlasovania, kupónov v týždenníku Slovenska a prostredníctvom internetového hlasovania na www.slovenkaroka.sk do 4. júna.