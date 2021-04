Tatranské penzióny a apartmány sa pripravujú na otvorenie, hotely zatiaľ váhajú

Hotely už prijímajú rezervácie na leto

Nevedia, na čo sa majú pripraviť

Uvoľňovanie opatrení na Slovensku

16.4.2021 (Webnoviny.sk) - Mnohé menšie ubytovacie zariadenia vo Vysokých Tatrách, ako sú penzióny a apartmány, už potvrdili svoje otvorenie v súvislosti s avizovaným uvoľnením opatrení od pondelka 19. apríla.Informovala o tom výkonná riaditeľka Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Lenka Rusnáková . Podľa nej však väčšie hotely zatiaľ váhajú, súvisí to s obmedzením doplnkových služieb, ako sú reštaurácie a wellness.Tatranské hotely však už prijímajú rezervácie na letné mesiace. Veria, že ak sa podarí naštartovať sezónu pred letom, podarí sa im aj s potrebnými opatreniami fungovať plynule až do konca roka. Pre agentúru SITA to povedala výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Mnohé prevádzky podľa nej prišli nielen o zimnú sezónu, ale aj tú kongresovú, tiež svadby a rodinné podujatia, ktoré pre ne znamenali príjmy mimo sezóny.Podľa Rusnákovej však zatiaľ hotely nevedia, na čo sa majú pripraviť.„Prevádzky majú doteraz k dispozícii len stručné pravidlá, ktoré sú zverejnené vo forme schváleného COVID automatu, no chýbajú vyhlášky, ktoré by presne definovali detaily,“ uviedla Rusnáková. Ako dodala, chýba akýkoľvek záväzný právny predpis, o ktorý by sa zariadenia mohli oprieť a pripraviť sa na prevádzku.Podľa Blaškovej vedia malé prevádzky cestovného ruchu otvoriť prakticky ihneď, veľké sa na štart potrebujú pripraviť. Otázne je podľa nej aj to, ako budú môcť časom fungovať lanovky či akvaparky, ktoré sú v regióne dôležitou súčasťou balíka služieb.Uvoľňovanie opatrení čaká Slovensko od 19. apríla, umožňuje to zlepšená epidemická situácia. Otvárajú sa obchody a služby, podmienkou bude jedna osoba na 15 metrov štvorcových a negatívny test na ochorenie COVID-19.Pohyb v prírode bude možný aj v inom okrese s negatívnym testom. Otvoria sa kostoly, a to za rovnakých podmienok ako pre obchody a služby. Povoľuje sa šport v exteriéri, a to v skupine šesť osôb a s testom.Slováci budú môcť od pondelka navštíviť aj zoologické a botanické záhrady či knižnice. Zároveň svoje služby opätovne budú môcť ponúkať aj hotely a penzióny, avšak zatiaľ bez otvorenia reštaurácií.