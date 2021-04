Baťová po „náklade“ od Matoviča dostala desiatky kytíc kvetov od svojich podporovateľov

Prejav podpory v spore s Matovičom

Zmobilizovala sa zdravá časť spoločnosti

16.4.2021 - Desiatky kytíc kvetov v piatok od svojich podporovateľov dostala riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Zuzana Baťová. Do sídla ústavu ich približne dve desiatky ľudí postupne priniesli osobne, ďalšie kytice priniesli donáškové služby kvetinárstiev.Kvety boli prejavom podpory Baťovej v jej spore s ministrom financií Igorom Matovičom (OĽaNO) súvisiacim s registráciou ruskej vakcíny Sputnik V.„Po tom, čo som vo štvrtok videla v televízii, ako sa špeciálne k pani Baťovej správa náš súčasný minister financií, som cítila potrebu práve takýmto spôsobom, minimálne takýmto spôsobom jej vyjadriť svoju podporu,“ povedala pre médiá jedna z účastníčok zhromaždenia pred sídlom ŠÚKL s tým, že Baťová zažíva momentálne pomstychtivosť a osobné útoky.Podľa ďalšej účastníčky expremiér „dehonestoval dve hodiny v priamom prenose jednu ženu, ktorá si iba konala svoje povinnosti“.Baťová sa za darované kvety prišla osobne poďakovať. „Strašne som rada, že sa zmobilizovala taká zdravá časť spoločnosti, ktorá vyvažuje tie nenávistné prejavy, ktorým čelím nielen ja, ale aj moji kolegovia. Veľmi si to vážime,“ vyhlásila.Baťová podľa Matoviča zlyhala, keď spochybnila vakcínu Sputnik V a uviedla, že „podľa publikovaných správ by sa Sputnik V mal používať približne v 40 krajinách sveta, no tieto vakcíny spája len názov“. Ruská strana následne chcela podľa Matoviča vrátenie vakcín.