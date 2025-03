Tatranské vraždy. Nové krimi séria, ktorá vás dostane do kolien!

V priemere vydá 4 knihy ročne, podľa jednej série je na Netflixe úspešný seriál, ďalšie sa chystajú a celkovo predal vyše 10 miliónov kníh. A to píše len od roku 2013.

V slovenčine mu vyšiel prvý diel série Tatranské vraždy s názvom Expozícia .

Jedno ráno sa turistom na vrchu Giewont na poľskej strane Tatier naskytne hrôzostrašný pohľad. Na kríži visí telo nahého muža. Nie sú na ňom badateľné stopy po súboji, rituálne symboly či poznávacie znamenie vraha. Aspoň na prvý pohľad. Lano je zviazané na osmičkový uzol, aký ovláda každý ostrieľanejší vysokohorský turista. Kto iný by napokon zvládol vyniesť telo uprostred noci na vrchol takmer dvojtisícovej hory.

Vypočujte si úryvok, ktorý číta Boris Farkaš:

Vyšetrovania sa ujme komisár Wiktor Forst, ktorý si pred prípadom v poľských Tatrách myslel, že už v živote videl všetko. Stopy, na ktoré narazí s novinárkou Olgou Szrebskou, ho zavedú k dávno premlčaným tajomstvám. Hriechy minulosti tak opäť vyplávajú na povrch a tentoraz nesmú ostať nepotrestané.

Expozícia je skvelá oddychovka, dynamická, akčná, prepletená, perfektná na vyčistenie hlavy...a samozrejme nechýba nezničiteľný a nesmrteľný hrdina.

Forst je taký malý sviniar, ktorý keď mu niečo prikážete, dáte mu úlohu, poviete mu - choď tadiaľ...on urobí presný opak. Je húževnatý, nezdolný, tvrdohlavý, kašle na pravidlá, chce iba vyriešiť strašidelnú vraždu.

Sú tam politické intrigy, tajní agenti, historická záhada, tajomné mince, Wiktora (aj Oľgu) prenasledujú, bijú, mučia. Presúvajú sa z Poľska do Bieloruska, Ruska, USA aj Ukrajiny. Wiktor je akoby spojenie symbológa Roberta Langdona a Johna McClana, alias Bruca Willisa zo Smrtonosnej pasce.

„Čo ste si všimli?“

Wiktor ukázal na modriny a petechie – bodkovité krvné výrony – na tvári zavraždeného. „Pri typickom obesení by mala krv stiecť dolu,“ povedal. „Lenže tu, ako vidíte, nedošlo k uzavretiu prívodu tepnovej krvi do mozgu.“

„Čože?“

„Niekto sabotoval odtok žilovej krvi.“

„Čo ste vy súdny lekár? Vyjadruje sa ako človek.“

„Len sa pozrite,“ nedal sa Forst a nahol sa nad mŕtvolu. „Tvár má celú sinavú. Pod spojovkami vidieť petechie a trochu zaschnutej krvi okolo uší. To znamená, že krátko pred smrťou krv plynula do mozgu, no už nie späť.“

„Čo to trepete, Forst?“

„Nedošlo k uzavretiu ciev,“ vysvetlil komisár. „Ten chudák nestratil vedomie, pán inšpektor. Ktokoľvek ho vešal, robil to pomaly, aby mu predĺžil muky.“

„Zatiaľ sa Forst pohybuje najmä v poľských Tatrách, ale v ďalších častiach navštívime aj druhú – vašu stranu našich hôr,“ odkazuje autor Remigiusz Mroz v exkluzívnom videu pre slovenských čitateľov:

Z poľského originálu Ekspozycja (Filia, Poznań 2023) preložil Ladislav Holiš.

Milan Buno, knižný publicista