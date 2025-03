Bratislavské Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava (DPOH) uvádza premiéru inscenácie Hitlerov prezident

Bratislavské Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava (DPOH) uvedie 25. marca premiéru inscenácie Hitlerov prezident. Autorkou hry je Ľuba Lesná, ktorá ju napísala na motívy knihy Madeline Vadkerty Slovutný pán prezident. V réžii Valerie Schulczovej sa v úlohe Jozefa Tisa predstaví Martin Madej. Ďalej účinkujú Marián Mitaš, Zuzana Kronerová, Marek Majeský, Bronislava Kováčiková, Marcela Cmorejová a Martin Hasák.





"Spravili sme maximum pre to, aby sme uvedením titulu prispeli do diskurzu o tom, čo sa tu tak nenápadne nápadne začína vynárať nielen v našej spoločnosti, ale celosvetovo, kde znovu nastupujú veľmi silné fašizoidné tendencie," uviedla na pondelkovej tlačovej konferencii riaditeľka DPOH a režisérka inscenácie Valeria Schulzová k novému titulu, ktorým tvorcovia nadväzujú na iné produkcie DPOH hovoriace o holokauste.Text podľa režisérky vznikol ako kombinácia dokudrámy, ktorá motivicky vychádza z knihy Madeline Vadkerty Slovutný pán prezident a autorskej invencie Ľuby Lesnej. "Spojila fiktívne stretnutie Jozefa Tisa s Alfrédom Wetzlerom, hodnotový spor obete s páchateľom sa uskutočňuje v čakaní na smrť, na popravu Jozefa Tisa," priblížila režisérka. Za ďalšiu silnú hodnotovú postavu, reprezentujúcu morálku a osobný hrdinský postoj, označila evanjelického kňaza Daniela Kováča.

"S Madeline sme veľmi dlho sedeli nad inscenáciou a uvažovali sme nad tým, ako urobiť tie listy, použili sme aj pomerne veľa listov, ktoré v knihe nie sú," objasnila tvorbu hry Lesná, ktorá si pri písaní o Alfrédovi Wetzlerovi pomohla aj jeho knihou spomienok Čo Dante nevidel.



Vadkerty spoznala osudy slovenských občanov židovského pôvodu cez ich listy, ktoré adresovali prezidentovi Tisovi. Žiadali ho v nich o výnimku a milosť po tom, ako sa na nich začali vzťahovať protižidovské zákony. Tiso však ich prosby ignoroval. Historička dodáva, že si listy archivoval, aby rivalom a Hitlerovi dokázal svoj antisemitizmus. "Ten výskum robím osem rokov. Myslím si, že je to sen každého bádateľa, vidieť, že jeho výskum ide von z archívu do vedomia ľudí," komentovala uvedenie hry na javisko historička.



Zuzana Kronerová priznala, že pri spracovaní tragickej témy, ktorú je potrebné pripomínať, sa tvorcovia a herci inšpirovali aj židovským a čiernym humorom. "Svet okolo nás a čo sa deje aj globálne vo svete, je už niečo tak absurdné, že tá absurdita sa dostane aj do výkonov," povedala herečka. "Myslím, že divákov skôr presvedčíme tým, keď budeme trošku aj žartovať na tú tému, ale žartovať tak, aby sme upozornili na to, že je to strašné, čo sa dialo. A tak, ako hovorí postava Wetzlera, treba sa pýtať, prečo sa to stalo, aby sa to nestalo znovu," dodala.



Schulczová podotkla, že najväčšou ambíciou tvorcov bolo "demýtizovať" Jozefa Tisa ako fatálne, osudovo určené zlo. "Nebola to kontroverzná postava, je to odsúdený zločinec, popravený zločinec," podčiarkla režisérka inscenácie, ktorá "nie je kritickou biografiou mäsiarovho syna, je pátraním, nemilosrdným spytovaním a hľadaním dôvodov, ktoré kňaza premenili na vraha".