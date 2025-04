Tatranskému ľadovému dómu ostávajú posledné dni, téma spojená s obľúbeným pápežom prilákala aj Poliakov

Návšteva dómu je bezplatná

14.4.2025 (SITA.sk) - Už len týždeň majú návštevníci Vysokých Tatier možnosť zavítať do Tatranského ľadového dómu. Definitívne svoju sezónu ukončí 21. apríla. Jeho návštevu v posledných dňoch umocňovala aj zimná atmosféra, ktorá sa vrátila do Tatier.Stavba z ľadu na Hrebienku dostala v tomto roku podobu Wawelskej katedrály a Kostola sv. Vojtecha v poľskom Krakove. Aj takýmto spôsobom si tam chceli pripomenúť 30. výročie druhej návštevy Jána Pavla II. na Slovensku, počas ktorej zavítal priamo do Vysokých Tatier.Tatranský ľadový dóm postavili z 1 800 ľadových blokov vážiacich spolu 225 ton. Pre verejnosť ho otvorili v polovici novembra minulého roka, jeho návšteva je bezplatná.Podľa výkonnej riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucie Blaškovej si získal veľkú pozornosť a popularitu. Tohtoročná téma bola zvlášť atraktívna pre Slovákov a Poliakov, ktorým bol pápež Ján Pavol II. veľmi blízky.„Zaujímavosťou je, že hoci sa pri kupole so stavbou tvorili rady počas vianočných dní, čo je bežné vzhľadom na vysokú návštevnosť celého regiónu, zaznamenali sme rozptyl návštevnosti práve v mimosezónnom období. Ľudia sa teda naučili, že keď si chcú túto krásu užiť v pokojnejšej atmosfére, oplatí sa prísť aj mimo víkendov, sviatkov či prázdnin,“ skonštatovala pre agentúru SITA Blašková.Celkovo však bola podľa jej slov počas decembra v rámci Starého Smokovca návštevnosť vyššia o približne osem percent. „To podčiarkuje dôležitosť tejto atrakcie,“ dodala. Tatranský ľadový dóm propaguje podľa primátora Vysokých Tatier Jozefa Štefaňáka veľmi dobre aj samotný Starý Smokovec. On sám ocenil výsledné dielo ľadových sochárov, na ktorom pracovali necelé dva mesiace.„Téma spojená s Jánom Pavlom II. bola veľmi dobre zvolená, aktuálna. Nevedeli sme, ako sa s ňou umelci popasujú, keďže v minulosti tu už bola stavba pripomínajúca Baziliku sv. Petra vo Vatikáne. Čakali sme, na čo prídu, no zvládli to výborne,“ skonštatoval pre SITA.Vo Wawelskej katedrále bol totiž Karol Wojtyla v roku 1958 vysvätený za biskupa, a v Kostole sv. Vojtecha sa dlhé roky modlieval počas svojej krakovskej služby. Štefaňák pripomenul, že ľadový dóm si pozreli začiatkom apríla spoločne aj slovenský prezident Peter Pellegrini spolu s poľským prezidentom Andrzejom Dudom „Ján Pavol II. bol veľmi milovaný na Slovensku. Veď komu inému sa na Slovensku dostalo tej pocty, že ho prišlo vítať milión ľudí? Ja o nikom ďalšom neviem,“ pripomenul tatranský primátor návštevu pápeža v roku 1995. Na programe apoštolskej cesty mal vtedy okrem Vysokých Tatier aj Bratislavu, Nitru, Šaštín, Košice, Prešov, Spišskú Kapitulu, Levoču a Poprad.Počas návštevy Tatier oddychoval v altánku pri Sliezskom dome, previezol sa vrtuľníkom ponad Tatry a osobne posvätil drevený kríž ako aj symboly horských záchranárov – lano a čakan. Pápež Ján Pavol II. viedol katolícku cirkev od roku 1978 až do svojej smrti v roku 2005, pričom Slovensko za toto obdobie navštívil trikrát.Už o niekoľko dní tak chladiace technológie v kupole, v ktorej sa nachádza Tatranský ľadový dóm, vypnú. „Kupolu zložia a ľadová stavba sa prirodzene roztopí,“ opísala výkonná riaditeľka OOCR.Keďže ľad je podľa manažéra horského strediska Vysoké Tatry Lukáša Brodanského vyrobený z pitnej vody, prírode neublíži. Hoci v súčasnosti ešte stavba stojí, už sa plánuje jej ďalšia podoba.„Na téme ďalšieho ľadového domu sa pracuje v podstate už od jeho otvorenia, takže tvorcovia a tím sú už ďaleko v príprave jeho budúcej sezóny. Téma však ostáva zatiaľ prekvapením,“ pripomenula Blašková. Obvykle sa ju verejnosť dozvie krátko pred oficiálnym otvorením pre návštevníkov.Stavba z ľadu už pripomínala niekoľko známych budov. Vlani to bolo londýnske Westminsterské opátstvo (Westminster Abbey), pričom téma odkazovala na výročie návštevy britskej kráľovnej Alžbety II. na Hrebienku v roku 2008.V minulosti našli autori inšpiráciu aj v Chráme Kristovho vzkriesenia v Petrohrade, Katedrále sv. Jakuba v španielskom pútnickom mieste Santiago de Compostela, parížskej Katedrále Notre Dame či v bazilike Sagrada Familia v španielskej Barcelone.