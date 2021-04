Tatranský ľadový dóm na Hrebienku si ľudia ešte budú môcť pozrieť, otvoria ho o niekoľko dní

Vstup je stále bezplatný

Opatrenia sa uvoľňujú

16.4.2021 (Webnoviny.sk) - Tatranský ľadový dóm na Hrebienku, ktorý bol počas uplynulej zimnej sezóny otvorený jeden mesiac, si ešte budú môcť návštevníci pozrieť. Otvorený bude od štvrtka 22. apríla do konca mesiaca. Následne ho definitívne zatvoria.Ako v piatok informovala výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková , stavba z ľadu bola zakonzervovaná a je vo výbornom stave.Zároveň pripomenula, že v jej priestoroch budú musieť návštevníci dodržiavať všetky platné predpisy, na čo budú prísne dohliadať.Pandemická situácia, nutnosť testovania a zatvorenie dómu pred Vianocami spôsobili podľa OOCR medziročne až 70-percentný pokles návštevnosti tejto atrakcie Tatier za mesiace november a december.Od januára ho nenavštívil nikto. V minulosti si dóm z ľadu počas sezóny pozrelo aj viac ako 200-tisíc návštevníkov. Vstup do nej je každoročne bezplatný.Stavba na Hrebienku má podobu Chrámu Kristovho vzkriesenia v Petrohrade. Je umiestnená v klimatizovanej kupole s priemerom 25 metrov, pričom najvyšší bod stavby dosahuje výšku 12 metrov.Je dielom osemnástich sochárov z Česka a Slovenska, ktorých aj tento rok viedol staviteľ Adam Bakoš. Podľa OOCR na stavbu použili 1 880 blokov ľadu, ktoré vážili viac ako 225 ton.Uvoľňovanie opatrení čaká Slovensko od 19. apríla, umožňuje to zlepšená epidemická situácia. Otvárajú sa obchody a služby, podmienkou bude jedna osoba na 15 metrov štvorcových a negatívny test na ochorenie COVID-19.Pohyb v prírode bude možný aj v inom okrese s negatívnym testom. Otvoria sa kostoly, a to za rovnakých podmienok ako pre obchody a služby.Povoľuje sa šport v exteriéri, a to v skupine šesť osôb a s testom. Slováci budú môcť od pondelka navštíviť aj zoologické a botanické záhrady či knižnice. Zároveň svoje služby budú môcť ponúkať aj hotely a penzióny, avšak zatiaľ bez otvorenia reštaurácií.