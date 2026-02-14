|
Sobota 14.2.2026
Meniny má Valentín
|Denník - Správy
14. februára 2026
Tatry bodovali na Travel Pro Stars 2026, ocenenie vyzdvihlo spojenie prírody a autenticity
Slovenské Tatry boli na podujatí Travel Pro Stars 2026 ocenené certifikátom Adventure Star. Ocenenie Asociácie profesionálnych novinárov v cestovnom ruchu Asociația ...
14.2.2026 (SITA.sk) - Slovenské Tatry boli na podujatí Travel Pro Stars 2026 ocenené certifikátom Adventure Star. Ocenenie Asociácie profesionálnych novinárov v cestovnom ruchu Asociația Travel Pro im bolo udelené počas medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu Târgul de Turism al României v Bukurešti za energiu, s akou región premieňa prírodné bohatstvo na dobrodružstvo a tradície na autentický zážitok.
O ocenení informovala výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková. Ocenenie Adventure Star je podľa nej udeľované destináciám, ktoré dokážu prepojiť prírodu, pohyb, autenticitu a komunitný život do silného a presvedčivého zážitku pre návštevníkov.
„Toto ocenenie je pre nás skutočne cenné, pretože oceňuje samotnú podstatu Tatier – spojenie prírody, pohybu a autenticity. Zároveň potvrdzuje, že zahraničné trhy, vrátane krajín Balkánskeho polostrova, vnímajú Tatry ako jeden silný, komplexný horský región vrátane širšieho územia,“ povedala Lucia Blašková. Ocenenie podľa nej prichádza v období, keď región systematicky buduje svoju pozíciu na zahraničných trhoch a posilňuje imidž Tatier ako destinácie aktívneho turizmu, outdoorových zážitkov a autentickej horskej kultúry.
Zdroj: SITA.sk - Tatry bodovali na Travel Pro Stars 2026, ocenenie vyzdvihlo spojenie prírody a autenticity © SITA Všetky práva vyhradené.
