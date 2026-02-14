Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 14.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Valentín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

14. februára 2026

Rubio v Mníchove upokojoval Európu, USA chcú obnoviť transatlantickú alianciu


Tagy: americký minister zahraničných vecí Americký prezident Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine Zahraničie

Americký minister zahraničia Marco Rubio na bezpečnostnej konferencii v Mníchove uistil Európu, že Washington chce obnoviť ...



Zdieľať
germany_munich_security_conference_rubio_53060 676x451 14.2.2026 (SITA.sk) -



Americký minister zahraničia Marco Rubio na bezpečnostnej konferencii v Mníchove uistil Európu, že Washington chce obnoviť transatlantickú alianciu. Rubio, ktorý vystúpil po mesiacoch napätia medzi USA a Európou spôsobených hrozbami prezidenta Donalda Trumpa o prevzatí Grónska a jeho často posmešnými poznámkami o západných spojencoch, zvolil výrazne upokojujúci tón.

Vystúpenie po mesiacoch napätia


Rubio zopakoval tvrdenie administratívy Trumpa, že imigrácia predstavuje hrozbu, pričom masová migrácia je „krízou, ktorá mení a destabilizuje spoločnosti po celom Západe.“

„Chceme spojencov, ktorí sú hrdí na svoju kultúru a dedičstvo, ktorí chápu, že sme dedičmi tej istej veľkej a ušľachtilej civilizácie a ktorí sú ochotní a schopní ju spolu s nami brániť. Spoločným konaním nielenže pomôžeme obnoviť rozumnú zahraničnú politiku... Získame jasný pocit vlastnej identity a postavenia vo svete, čím odradíme sily, ktoré ohrozujú civilizačnú existenciu Ameriky aj Európy,“ povedal Rubio.

Okrem imigrácie sa Rubio vyhýbal kontroverzným témam hnutia MAGA a kultúrnym vojnám. Vzťahy medzi USA a Európou sa ďalej zhoršili po vydaní novej Národnej bezpečnostnej stratégie USA, ktorá kritizovala Európu a tvrdila, že kontinent čelí civilizačnému úpadku. Napätie sa ešte zvýšilo minulý mesiac, keď Trump zvýšil hrozby anexie Grónska, autonómneho územia člena NATO Dánska, čo prinútilo európske krajiny k jednotnému protestu.

Európa sľubuje väčší podiel na obrane


Európski lídri na bezpečnostnej konferencii v Mníchove prisľúbili, že prevezmú väčšiu časť spoločnej obrany NATO, čo považujú za nevyhnutné na odvrátenie hrozby zo strany Ruska. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzvala Európu, aby zvýšila svoje úsilie a prevzala zodpovednosť za svoju bezpečnosť a vyzvala na bližšie vzťahy s Britániou.

Na konferencii sa tiež diskutovalo o vojne na Ukrajine, ktorá sa čoskoro dostane do svojho piateho náročného roka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý je v Mníchove od piatka a stretáva sa s viacerými spojencami, mal v sobotu vystúpiť na konferencii. Ruskí predstavitelia neboli pozvaní.

V Bielom dome v piatok Trump vyzval Zelenského, aby začal konať a ukončil vojnu. Rubio však uviedol, že nevieme, či je Rusko vážne ohľadom ukončenia vojny. Macron povedal, že je potrebný nový rámec na riešenie agresívneho Ruska po skončení bojov na Ukrajine. Merz uviedol, že ak má zmysel rokovať, sme ochotní rokovať, no obvinil Rusko, že ešte nie je pripravené rokovať vážne.







Zdroj: SITA.sk - Rubio v Mníchove upokojoval Európu, USA chcú obnoviť transatlantickú alianciu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americký minister zahraničných vecí Americký prezident Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ukrajinský prezident Vojna na Ukrajine Zahraničie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Tatry bodovali na Travel Pro Stars 2026, ocenenie vyzdvihlo spojenie prírody a autenticity
<< predchádzajúci článok
Tragédia v Kremnici, v miestnom potoku objavili telo muža, prípad preveruje polícia – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 