Tatry majú prvé IQOS friendly hotely

6.12.2024 (SITA.sk) - Líder v cestovnom ruchu Tatry Mountain Resorts a Philip Morris ohlásili na Slovensku uzavretie partnerstva, rozšírenie spoločných aktivít a zaujímavú novinku. Od novembra tohto roku sa návštevníci vybraných prevádzok TMR, ktorí sú zároveň dospelými užívateľmi bezdymových nikotínových výrobkov, môžu tešiť na zvýšené pohodlie a komfort.Okrem lepšej dostupnosti bezdymových výrobkov a väčšej zábavy prichádzajú aj so zaujímavou novinkou. V adult friendly hoteli Tri Studničky v Jasnej a Granhoteli Praha v Tatranskej Lomnici sa môžu klienti ubytovať v IQOS FRIENDLY izbách a rezerváciu si môžu urobiť aj online priamo na stránke www.gopass.travel . Budúci rok budú priebežne pribúdať ďalšie hotely.Hotely TMR, medzi ktoré patria aj hotely Tri Studničky a Grandhotel Praha, naďalej zachovávajú výhradne nefajčiarsky status svojich izieb, čo sa nezmení ani s týmito inováciami. Cieľom spoločnosti je zabezpečiť maximálny komfort všetkým hosťom, vrátane dospelých užívateľov bezdymových alternatív. Možnosť vybrať si IQOS FRIENDLY izbu motivuje fajčiarov, aby prešli na menej rizikové bezdymové alternatívy oproti klasickým cigaretám. Bezdymové zariadenia IQOS sú tiež lepšou voľbou pre okolité prostredie. Prelomová technológia tabak nespaľuje, ale nahrieva ho zvnútra. Pri používaní zariadenia tak nevzniká škodlivý cigaretový dym ani decht. V týchto izbách budú mať hostia k dispozícií dózy na použité náplne ako aj nabíjačky na svoje zariadenia.Čo sa týka noviniek, to zďaleka nie je všetko. Okrem IQOS friendly izieb sa budú v reštaurácii a music pube Humno v Tatranskej Lomnici a Happy End v Jasnej nachádzať IQOS Lounge priestory, v ktorých platí zákaz fajčenia klasických cigariet, ale užívanie bezdymových nikotínových výrobkov je povolené. IQOS produkty budú dostupné v 29 prevádzkach a taktiež počas rôznych podujatí a aktivít, organizovanými TMR."Z našich skúseností vieme, že pre niektorých fajčiarov je dosť náročné rešpektovať striktne nastavené pravidlá týkajúce sa fajčenia v našich hoteloch. Uvedomujeme si však, že pre dosiahnutie maximálnej spokojnosti hostí je dôležité zavádzať inovatívne riešenia, ktoré spríjemnia ich pobyt bez toho, aby ovplyvnili komfort ostatných. Bezdymové alternatívy nevytvárajú dym ani zápach a zároveň pri nich nehrozí požiar," hovorí"Veľmi nás teší partnerstvo s významnou spoločnosťou akou je TMR, pretože dopĺňa našu vlastnú víziu sveta bez dymu. Je zrejmé, že ambícia života bez cigariet a bez dymu sa nezaobíde bez spolupráce. Bezdymové zariadenia si medzi dospelými fajčiarmi získavajú čoraz väčšiu popularitu a narastajúcemu záujmu je tak potrebné prispôsobiť aj ponúkané služby a premietnuť do nich inovácie, ktoré budú zlepšovať užívateľskú skúsenosť. Dať dospelým fajčiarom podnet zamyslieť sa nad tým v prekrásnom prostredí Tatier, môže byť správnou pozitívnou motiváciou,"Na Slovensku sú užívateľom bezdymových zariadení k dispozícii aj IQOS FRIENDLY izby v hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave, vybrané gastro prevádzky, IQOS FRIENDLY HOPIN taxíky, IQOS Lounge na letisku M. R. Štefánika v Bratislave a bezdymový sektor v Košickej futbalovej aréne.V susednej Českej republike nájdu dospelí fajčiari IQOS FRIENDLY izby napríklad v karlovarských hoteloch Imperiál, Sanssouci Spa resort, Čajkovskij, Carlsbad Plaza či Grandhotel Ambassador a vo viac ako stovke ubytovacích zariadení, ktoré má zahrnuté v ponuke ubytovací portál Amazing Places.Informačný servis