Tatry si pripomínajú návštevu Alžbety II. Bola nadšená, že tu mohla byť, spomína veľvyslanec (video)

Pamiatka na návštevu Slovenska

Pekná spomienka pre celý svet

7.6.2023 (SITA.sk) - Viacerými podujatiami si vo Vysokých Tatrách chcú v tomto roku pripomenúť 15. výročie návštevy britského kráľovského manželského páru, dnes už zosnulých kráľovnej Alžbety Prvým z nich je výstava 21 fotografií „Kráľovná Alžbeta II. na Slovensku“. Nachádza sa na Hrebienku, kde je umiestnená dva týždne.Ako pri príležitosti jej otvorenia uviedol britský veľvyslanec Nigel Baker , niektoré z fotografií sú verejnosti prístupné po prvýkrát.Kráľovná Alžbeta s vojvodom z Edinburghu prišli do Tatier v rámci oficiálnej návštevy Slovenska v októbri 2008.Navštívili aj Bratislavu a v Poprade si vtedy 82-ročná panovníčka pozrela hokejový zápas. Zavítala nielen na Hrebienok, ale aj na Lomnický štít. V Tatrách ju vtedy vítali folkloristi, lyžiari, horskí vodcovia, záchranári a stovky Tatrancov.„Významnej návšteve predchádzalo aj veľa príprav, vyžadovalo si to zaistiť bezpečnosť a okolo tejto bezpečnosti sme nič nemohli podceniť, preto boli prípravy veľmi dôkladné,“ zaspomínal si súčasný primátor mesta Jozef Štefaňák , ktorý v tom čase pracoval ako mestský policajt.Podľa Bakera vystavené fotografie dokumentujú rôzne časti návštevy kráľovského páru. „Mal som možnosť hovoriť s kráľovnou osobne niekoľko rokov po návšteve. Pre ňu to bola veľmi krásna návšteva a bola nadšená, že mala možnosť tu byť,“ poznamenal.Potvrdil, že kráľovná patrila medzi najfotografovanejšie osobnosti sveta. „Myslím si, že je veľmi pekné a dôležité pripomínať si túto návštevu. Je zatiaľ doteraz jediným britským panovníkom, ktorý navštívil Slovensko. Bol to míľnik v našich spoločných vzťahoch medzi Slovenskom a Veľkou Britániou,“ dodal.Baker zároveň pripomenul, že aj Alžbetin syn, súčasný kráľ Karol III. , bol na Slovensku dvakrát, v roku 1991 a v roku 2000. Navštívil však podľa jeho slov len Bratislavu a okolie Banskej Bystrice. „Miluje prírodu. Určite vie, čo má Slovensko. V záhrade svojho súkromného domu v Anglicku má slovenské stromy, bresty," poznamenal veľvyslanec. Dodal, že ako kráľ má veľa povinností a bude určite cestovať.„Viem, že prezidentka Zuzana Čaputová ho sem pozvala, keď bola v Londýne na jeho korunovácii," reagoval na otázku, či sa Slovensko môže dočkať aj jeho návštevy.