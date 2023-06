Slovenská ekonomika bude v tomto roku rásť, očakávajú analytici, ale rast môže oslabovať spotreba domácností

Rozhodne druhá polovica roka

Úspory ľudí narážajú na limity

Domácnosti zreálnili spotrebu

Výhľad na rast HDP nemenia

7.6.2023 (SITA.sk) - Slovenskej ekonomike sa v prvom štvrťroku napokon darilo lepšie než ukazoval rýchly odhad. Oproti predchádzajúcemu kvartálu vzrástla o 0,3 %, pričom pôvodne to bolo 0,2 %. Medziročne tak rast dosiahol 1 %.„Domáca spotreba podľa očakávaní oslabila, prepad bol však o niečo väčší než sa očakávalo. Naopak, smerom nahor bola ekonomika takmer výhradne tlačená zahraničným dopytom,“ povedal analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák . Podľa neho je možné očakávať celoročný rast ekonomiky.„Odhadovaný rast pre rok 2023 na úrovni 1,5 % medziročne sa tak ukazuje ako realistický scenár,“ skonštatoval Horňák.Kľúčovým pre celoročný výsledok však bude podľa neho zvyšok roka, najmä jeho druhá polovica, kde predpokladá Slovenská sporiteľňa najvýraznejšiu akumuláciu investícií z európskych zdrojov.„Ich schopnosť absorpcie tak môže zásadne ovplyvniť rast v nasledujúcich kvartáloch, keďže ich vnímame ako hlavný zdroj rastu v tomto roku,“ uviedol Horňák.Posledné mesačné dáta naznačujú ďalší výraznejší pokles spotreby domácností, keďže úspory ľudí narážajú na svoje limity, a preto by negatívny príspevok k rastu mohol byť podľa analytika citeľnejší.Rozbeh zahraničného dopytu Slovenská sporiteľňa predpokladá najmä v závere tohto roka, čo však bude silne závisieť od ekonomickej situácie u našich najvýznamnejších obchodných partnerov, najmä Nemecka, ktoré sa v úvode tohto roka prepadlo do technickej recesie.„V prípade, že bude táto recesia trvať dlhšie, či sa ukáže aj v iných európskych krajinách, dostane sa pod tlak aj výkon slovenského hospodárstva,“ uzavrel Horňák.To, že slabnúca domáca spotreba bude brániť zrýchleniu ekonomického rastu na Slovensku, si myslí aj analytik UniCredit Bank Slovenské domácnosti po prekvapivo silnej spotrebe v závere roka, ktorá išla na úkor ich úspor, boli už v úvode roka nútené svoju spotrebu zreálniť, akceptovať rekordne vysoký rast cien a pokles svojich reálnych príjmov.„A hoci sa v druhej polovici roka najskôr obnoví mierny rast reálnych príjmov, nevyhnutná korekcia rekordne nízkej miery úspor zo záveru minulého roka bude brániť masívnemu zotaveniu spotreby, ktorá by mala byť i naďalej nižšia ako v rovnakom období minulého roka,“ uviedol Koršňák.Vývoj ekonomiky v úvode roka sa zásadnejšie nelíšil od očakávaní UniCredit Bank a tak zatiaľ nemenia ani svoj výhľad na celoročný rast HDP.„Naďalej očakávame, že rast HDP sa v tomto roku zvoľní z minuloročných 1,7 % na 1 %. Smerom k záveru roka by sa však ekonomický rast mal predsa len postupne zotavovať, čo sa prejaví aj na zrýchlení medziročného rastu HDP v budúcom roku, podľa našich odhadov na 2,3 %,“ dodal Koršňák.