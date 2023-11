TAURIS je kvalita rozpoznateľná na prvý pohľad

Za kvalitou a chuťou výrobkov stojí výroba z čerstvého mäsa

Ľudia rozoznávajú výrobky TAURIS najmä na základe červeného loga a býka

Istota čerstvosti v podnikových predajniach Tauris

Rozmarná novinka?

Súťaž Najedzte sa Zipser párkov Dopuknutia!

7.11.2023 (SITA.sk) -Vybrať si naozaj kvalitný mäsový výrobok zo širokej ponuky v regáloch obchodov môže byť niekedy náročné.. Kým niektorí výrobcovia pod tlakom na znižovanie cien siahajú po menej kvalitnom mrazenom mäse či cielene obchádzajú tradičné receptúry, technologické postupy a záväzné normy, TAURIS sa naďalej drží svojich zásad a z kvality nepoľavuje. Nové obaly obľúbených mäsových lahôdok od TAURIS-u pôsobia prémiovejšie a vďaka nezameniteľným grafickým prvkom sú rozpoznateľné na prvý pohľad.Nové obaly sú sprehľadnené a dôležité informácie o produkte sa nachádzajú v popredídodáva generálny riaditeľ Richard Duda.Spoločnosť TAURIS sa chce rebrandingom výraznejšie odlíšiť od konkurentov a uľahčiť spotrebiteľovi rozhodovanie.upozorňuje Duda.Býk v logu najnovšie po viac ako 30 rokoch nestojí bokom, ale je otočený smerom vpred a pozerá sa do budúcnosti.hovorí Duda.Rovnako hrdo ako býk v logu, si za kvalitou stoja aj mäsiari z TAURIS-u, ktorí prinášajú na stôl Slovákov tradičné výrobky už viac ako 30 rokov, za čo si vyslúžili množstvo ocenení odbornej poroty, ale aj spotrebiteľov. Výrobky tej najvyššej akosti a čerstvosti sú navyše okamžite distribuované na zákaznícke pulty. Jedným z krokov k tomu, aby spoločnosť zabezpečila čerstvosť bližšie k zákazníkovi, je neustále rozširovanie značkových predajní TAURIS Mäsiarstvo u Býka , v ktorých zákazníci nájdu tie najčerstvejšie chute a vône výrobkov z mäsa, rýb, aj tradičnej retro tresky pod jednou strechou.Na jeseň tohto roku prichádza TAURIS okrem rebenrandingu obalov aj vizuálne aj chuťovo atraktívnu novinku s príznačným názvom" totiž v preklade znamená rozmar spojený s pôžitkom z jedla. Na výrobu tejto klobásy, ktorá je už v predaji, sa používa chudé bravčové mäso rozrobené vo vlastnej rozrábke. Doplnená je tvrdou chrbtovou slaninou, ktorá vytvára typickú mozaiku tohto výrobku. Sladko-korenistú chuť jej dodávajú aníz a ligurček a biele a čierne korenie dotvára celkový chuťový profil. Okrem verzie bez úpravy je k dispozícií aj klobása s efektnou imitáciou ušľachtilej plesne pod názvom Capriccio klobása bianco.jedny z najobľúbenejších párkov na Slovensku, ktoré sa vyrábajú podľa originálnej receptúry, môžete sa zapojiť do spotrebiteľskej súťaže a hrať o ročnú zásobu Zipser párkov v hodnote 1 000 eur a párkový merch.Ako sa zapojiť? Súťažiaci sa zapojí do súťaže zakúpením minimálne 2 ks výrobkov značky Zipser od spoločnosti Tauris, a. s. na jednom pokladničnom doklade. Následne sa zaregistruje na na webovej stránke www.sutazetauris.sk , kde zaeviduje aj pokladničný doklad. Súťaž prebieha od 23.10. do 19.11.2023.Informačný servis