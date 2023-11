V kauze vraždy českej podnikateľky vypovedali svedkovia z Prahy, obžalovaní sú dvaja Slováci

Jeden z obžalovaných ušiel z Leopoldova

Ľubomír B. a Marek P. podľa obžaloby v júli 2015 na Argentínskej ulici v Prahe prepadli Janu Svobodovú a keď bola v bezvedomí, naložili ju do jej auta Ford Kuga. Ich zámerom bolo získať auto, aby sa mohli dostať na Slovensko. Keď sa počas jazdy v smere na Brno začala Svobodová preberať, dohodli sa, že ju usmrtia. Spoločne ju uškrtili bezpečnostným pásom vozidla a jej tela sa zbavili na doposiaľ nezistenom mieste, pravdepodobne v lokalite Antonínov Dol pri meste Jihlava. Obaja obžalovaní svoju vinu v tomto prípade odmietajú.



7.11.2023 (SITA.sk) - V prípade vraždy českej podnikateľky Jany Svobodovej na Okresnom súde v Trnave prostredníctvom telemostu z Prahy vypovedal ako svedok a zároveň poškodený jej niekdajší manžel Josef Svoboda a ďalší svedok.Obžalovaní z lúpeže a vraždy podnikateľky z roku 2015 sú dvaja Slováci, Ľubomír B. z Ostrova pri Piešťanoch a Marek P. z Piešťan.Krajský prokurátor v Trnave podal obžalobu z vraždy a lúpeže napriek tomu, že telo obete sa nenašlo. Jeden z dvojice obžalovaných, Ľubomír B., sa stal mediálne známy v roku 2016, keď sa mu podarilo utiecť z pracoviska Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove, kde si v tom čase odpykával dlhoročný trest. Kukláči ho chytili až po štyroch mesiacoch v rodičovskom dome v Ostrove neďaleko Piešťan.Josef Svoboda o okolnostiach vraždy manželky veľa nevedel. „Jedného dňa neprišla domov, potom to už vyšetrovala polícia, viac o tom neviem,“ povedal cez telemost. Spresnil, že to bolo 15. júla 2015.Súd vypočul aj ďalšieho svedka, ktorý je konateľom pražských ubytovaní, v jednej z nich niekoľko nocí v júli 2015 prespali aj obaja obžalovaní. Rovnako ako Svoboda, ani tento svedok obžalovaných vôbec nepoznal a neprišiel s nimi do kontaktu.