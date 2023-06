TAURIS otvára v Košiciach nový typ predajní čerstvého mäsa

Bližšie k zákazníkom, ich potrebám a chutiam

26.6.2023 (SITA.sk) - Počet predajní TAURIS Mäsiarstvo u Býka neustále narastá. V Košiciach na sídlisku Nad Jazerom otvorili už 112. prevádzku.V Košiciach otvoril tradičný slovenský výrobca v júni ďalšiu, už 112. prevádzku. Ide o nový typ prevádzky, modulového typu, na ulici Napájadlá 1/E Nad jazerom, v ktorej je nákup expresne rýchly a s garanciou kvality z prvej ruky priamo od výrobcu. Predaj čerstvého mäsa a mäsových výrobkov je priamo z vlastnej rozrábky a výroby TAURIS-u."Otvorenie našej druhej modernej modulovej predajne súvisí s našou ambíciou rásť a byť bližšie k zákazníkom. Momentálne 15% objemu našich predaných výrobkov smeruje do našej vlastnej značkovej siete TAURIS Mäsiarstvo u Býka. Pracujeme na tom, aby sme toto číslo zvýšili. Chceme mať priamy kontakt so zákazníkom, potrebujeme priamo vnímať, ako sa správa zákazník za pultom, čo chce, čo kupuje, čo mu chutí, aké sú jeho reakcie," povedal generálny riaditeľ TAURIS Group Richard Duda. "Aby sme vyhoveli požiadavkám ešte väčšieho počtu zákazníkov a poskytli im čo najčerstvejší tovar najbližšie k nim, plánujeme otvoriť ďalšie modulové predajne mäsa a mäsových výrobkov nielen v Košiciach, ale aj v Žiari nad Hronom, v Galante, v Martine a vo Veľkom Krtíši. Tým sa naša sieť TAURIS Mäsiarstvo u Býka rozšíri na 116 predajní po celom Slovensku," dodáva Duda.Zákazníci si môžu v novej modulovej predajni nielen na mieste vybrať zo širokej ponuky čerstvého mäsa a obľúbených produktov od TAURIS a RYBA KOŠICE, ale nová prevádzka ponúka možnosť telefonickej objednávky produktov vopred. Stačí, ak zákazník príde do predajne a vyzdvihne si svoju objednávku, nemusí tak stáť dlhé minúty v rade. Navyše, ušetrí čas, ktorý by strávil chodením po veľkých supermarketoch, kým by našiel svoj obľúbený produkt."Na skvalitňovaní služieb pre Košičanov nám obzvlášť záleží, keďže sa tu nachádza aj náš podnik RYBA KOŠICE. Naša nová modulová predajňa zlepší Košičanom nákupný zážitok. Vyznačuje sa kompaktnosťou, keďže tu aj napriek menšej veľkosti predajne nájde zákazník výber našich top produktov, či ide o mäsové výrobky, alebo čerstvé mäso alebo lahôdky. Je pre nás tiež zásadné, že predajňa je denne zásobovaná čerstvými produktami," doplnil generálny riaditeľ TAURIS Group Duda.Na Košičanov v novej predajni čakajú okrem čerstvého mäsa aj jedny z najobľúbenejších párkov na Slovensku – Zipser párky. Za ich jedinečnou chuťou, šťavnatosťou a typickou vôňou je "tajná" ingrediencia – kvalitná slanina. Na zákazníkov, ktorí vedia oceniť ozajstnú kvalitu, v novej predajni na ulici Napájadlá 1/E čaká legendárna suchá saláma Nitran 77, najlepší Nitran na trhu (zdroj: Test magazín), či Zipser šunka. Milovníci tradičných slovenských chutí ocenia, že si v modulovej prevádzke môžu najnovšie kúpiť rýdzo slovenskú retro Tresku v majonéze od RYBA KOŠICE, ktorá sa pýši puncom pravosti, pretože je vyrobená podľa československej normy a výhradne z treskovitých rýb.Okrem novej modulovej predajne sa v Košiciach nachádzajú ďalšie tri značkové predajne TAURIS Mäsiarstvo u Býka, a to na Južnej triede 31, na Toryskej 5 v OC Kaufland a na Železiarenskej 9 v Milk Agro. Okrem toho nájdu zákazníci v Košiciach aj populárne Ryba Bistro na Južnej triede 54, ktoré je kombináciou retro bufetu s milovaným národným fastfoodom, Košickou treskou a rožkami, a moderného bistra s teplými rybími delikatesami priamo od RYBA Košice.Neoddeliteľnou súčasťou všetkých značkových predajní TAURIS Group je mäso z vlastnej rozrábky, ktoré majstri mäsiari rozrábajú do 24 hodín od porazenia zvieraťa priamo z TAURIS Rimavská Sobota, čo je garanciou toho, že produkty sú vyrábané z čerstvého, a nie mrazeného mäsa. Kvalita a nutričná hodnota mäsových výrobkov z čerstvého mäsa je o triedu vyššia a výsledná chuť je neporovnateľná. Na pultoch nájdu zákazníci rôzne druhy bravčového, hovädzieho či hydinového mäsa a počas sezóny aj exkluzívne zverinové výsekové mäso.TAURIS Group je súčasťou holdingu ECO – INVESTMENT a.s.ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský investičný holding vedený priemyselníkom Milanom Fiľom. Holding pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.Informačný servis